Lumezzane Inter Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Lumezzane Inter Under 23 in streaming gratis.
I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la sesta giornata del girone A di Serie C. La sfida con il Lumezzane è in programma per domenica 28 settembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.30.
Lumezzane Inter Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Lumezzane Inter Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Lumezzane-Inter Under 23, la programmazione di Sky per la Serie C, relativa alla settima giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 28 SETTEMBRE
Ore 12.30
- POTENZA-ATALANTA U23
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- TRENTO-ARZIGNANO VALCHIAMPO
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
Ore 15.00
- CASARANO-SALERNITANA
Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
- BENEVENTO-TRAPANI
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- VIRTUS VERONA-UNION BRESCIA
Sky Sport 253 e NOW
- CROTONE-CASERTANA
Sky Sport 254 e NOW
- TRIESTINA-RENATE
Sky Sport 255 e NOW
- ALBINOLEFFE-NOVARA
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- AUDACE CERIGNOLA-CATANIA
Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
- SIRACUSA-COSENZA
Sky Sport 253 e NOW
- LATINA-TEAM ALTAMURA
Sky Sport 254 e NOW
- PERGOLETTESE-DOLOMITI BELLUNESI
Sky Sport 255 e NOW
Ore 20.30
- LUMEZZANE-INTER U23
Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- LECCO-GIANA ERMINIO
Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
- MONOPOLI-CAVESE
Sky Sport 254 e NOW
LUNEDÌ 29 SETTEMBRE
Ore 20.30
- L.R. VICENZA-PRO VERCELLI
Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW
- AZ PICERNO-FOGGIA
Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- CITTADELLA-PRO PATRIA
Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW
- GIUGLIANO-SORRENTO
Sky Sport 255 e NOW
- OSPITALETTO FRANCIACORTA-ALCIONE MILANO
Sky Sport 256 e NOW