PIF e Silver Lake mettono nel mirino Electronic Arts: operazione da 50 miliardi

Un’operazione potenzialmente da record si sta muovendo nel mondo dei videogiochi. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, un gruppo di investitori guidato dal fondo di private equity Silver Lake e da PIF (il fondo sovrano dell’Arabia Saudita) è in trattative per rilevare Electronic Arts (EA) attraverso un leveraged buyout, ovvero un’acquisizione finanziata in gran parte a debito, che porterebbe all’uscita della società dal listino di Wall Street.

Il valore complessivo della transazione potrebbe arrivare fino a 50 miliardi di dollari, rendendola la più grande operazione di leveraged buyout mai realizzata. EA, che capitalizza circa 42 miliardi di dollari, ha visto le proprie azioni crescere di oltre il 40% negli ultimi cinque anni; la notizia delle trattative ha fatto schizzare il titolo del 15% nella seduta di venerdì.

Electronic Arts è uno dei colossi mondiali del settore videoludico, in particolare nel comparto sportivo. Attraverso EA Sports pubblica i titoli più popolari come EA Sports FC (ex FIFA), Madden NFL, NHL e College Football. Proprio questa settimana è arrivato sul mercato il nuovo EA Sports FC 26. Nel tempo EA ha consolidato la propria posizione con due mosse strategiche: da un lato, l’introduzione delle microtransazioni e delle modalità Ultimate Team, diventate la principale fonte di ricavi; dall’altro, la firma di contratti di esclusiva con NFL e alcune delle principali leghe calcistiche europee, bloccando la concorrenza.

PIF non è nuovo al mondo dello sport e dell’intrattenimento. Il fondo saudita possiede il Newcastle United in Premier League, detiene una quota del 10% di DAZN e, tramite la controllata Savvy Games Group, ha investito miliardi negli esports e in diversi publisher, tra cui la stessa EA (di cui nel 2023 risultava già azionista di minoranza con una partecipazione da circa 3 miliardi di dollari). Silver Lake, dal canto suo, è un attore di primo piano nel settore tecnologico, con asset gestiti per oltre 100 miliardi di dollari, e nel calcio è azionista di minoranza del Manchester City tramite la holding City Football Group.

Se l’operazione dovesse andare in porto, Electronic Arts diventerebbe il più grande editore di videogiochi mai acquistato tramite un leveraged buyout, segnando un passaggio storico per il settore e sottolineando ancora una volta quanto sport e tecnologia siano sempre più al centro delle strategie di investimento di fondi globali.

