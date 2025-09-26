Generali colloca un bond da 500 milioni di euro: ordini per 4,6 miliardi

Generali ha collocato il suo primo prestito obbligazionario perpetuo Restricted Tier 1, la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali, per un importo complessivo di 500 milioni di euro. I titoli saranno emessi ai sensi del programma Emtn di Generali e in fase di collocamento hanno raccolti ordini superiori a 4,6 miliardi, ricevuti da circa 300 investitori istituzionali.

L’emissione “ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 91% degli ordini allocati, confermando reputazione di cui gode il gruppo sui mercati”, spiega una nota. Circa il 46% dei titoli è stato allocato a investitori inglesi e irlandesi, il 17% a investitori francesi, il 9% a investitori dell’area Benelux e il 6% a investitori tedeschi / austriaci /svizzeri.

Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: “Siamo molto soddisfatti del successo della nostra prima emissione di obbligazioni Restricted Tier 1, che conferma ancora una volta la solida posizione finanziaria del Gruppo e la fiducia della comunità degli investitori istituzionali nel nostro piano strategico ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’. L’operazione – coerente con il nostro approccio proattivo alla gestione del profilo di scadenza del debito del Gruppo – è finalizzata a ottimizzare ulteriormente la nostra forte posizione patrimoniale”.

“Il momento dell’emissione è stato particolarmente favorevole, anche grazie al recente upgrade del rating del Gruppo Generali da parte di Fitch a AA-, a seguito dell’innalzamento del rating sovrano dell’Italia a BBB+. Il rating AA- riflette il profilo aziendale molto solido di Generali, la robusta capitalizzazione, il basso livello di indebitamento e le solide performance”.

Image credit: Depositphotos