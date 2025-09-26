Serie BKT, la sfida Catanzaro-Juve Stabia in diretta gratuita su DAZN

Le due squadre scendono sul campo dello stadio Ceravolo per la quinta giornata.

Di
Redazione
Media
Onefootball
DAZN offerte
(Foto: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)
La sfida tra Catanzaro e Juve Stabia, in programma venerdì 26 settembre alle ore 20:30 allo stadio Nicola Ceravolo, aprirà la 5ª giornata di Serie BKT e sarà trasmessa in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), anche in modalità gratuita.
Il Catanzaro di mister Aquilani ha raccolto 4 punti nelle prime giornate e, dopo quattro pareggi consecutivi, cerca la prima vittoria stagionale per dare una svolta al cammino in campionato. Il pubblico del Ceravolo sarà l’arma in più per provare a trasformare la solidità mostrata fin qui in un risultato pieno.
La Juve Stabia guidata da Ignazio Abate si presenta con sei punti frutto di una vittoria e tre pareggi, scendendo in campo con l’obiettivo di confermare il buon momento e restare nella parte alta della classifica.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Catanzaro Juve Stabia in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie BKT

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, a prezzi scontati:

  • il piano Annuale dilazionato a 7,90€ al mese per i primi 3 mesi (13,99€ per successivi 9 mesi)
  • l’Annual Pass con pagamento anticipato a 89€ all’anno, anziché 129€
  • il mensile a 9,90€ al mese per 3 mesi, anziché 19,90€

Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

Segui tutta la Serie BKT, tutta la Liga e tre partite di Serie A ENILIVE per ogni giornata con DAZN Goal, a partire da 10,75 € al mese.
Clicca qui per scoprire e attivare l’offerta.

Temi

DAZN
Serie B