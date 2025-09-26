Serie BKT, la sfida Catanzaro-Juve Stabia in diretta gratuita su DAZN

sfida tra Catanzaro e Juve Stabia, in programma venerdì 26 settembre alle ore 20:30 allo stadio Nicola Ceravolo, aprirà la 5ª giornata di Serie BKT e sarà trasmessa in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), anche in modalità gratuita. La, in programmaallo stadio Nicola Ceravolo, aprirà lae sarà

Il Catanzaro di mister Aquilani ha raccolto 4 punti nelle prime giornate e, dopo quattro pareggi consecutivi, cerca la prima vittoria stagionale per dare una svolta al cammino in campionato. Il pubblico del Ceravolo sarà l’arma in più per provare a trasformare la solidità mostrata fin qui in un risultato pieno.

La Juve Stabia guidata da Ignazio Abate si presenta con sei punti frutto di una vittoria e tre pareggi, scendendo in campo con l’obiettivo di confermare il buon momento e restare nella parte alta della classifica.