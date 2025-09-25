Ufficiale, New Balance diventa title sponsor dello stadio dell'Atalanta

«Atalanta BC e New Balance sono lieti di annunciare una nuova tappa della loro collaborazione. Dopo essere diventata Official Kit Sponsor del Club all’inizio della stagione 2025/26, New Balance acquisisce ora anche i naming rights dello storico stadio di Bergamo, che a partire da oggi prenderà ufficialmente il nome di New Balance Arena». Così la società bergamasca ha annunciato oggi il nuovo title sponsor dello stadio di Bergamo dopo la conclusione dell’accordo con Gewiss, che rimane comunque fra le sponsorizzazioni, occupando anche la posizione di back sponsor sulle divise ufficiali.

«Al centro della partnership vi è l’impegno a restituire valore alla comunità e a sostenere lo sviluppo delle nuove generazioni di calciatori – si legge nel comunicato della società nerazzurra –. In linea con questa visione, l’accordo prevede anche l’acquisizione in esclusiva dei naming rights della sede del settore giovanile nerazzurro, che sarà denominata New Balance Academy–Dedicata a Mino Favini, in onore del “maestro” del vivaio atalantino, scopritore e formatore di talenti e simbolo del modello educativo del Club».

È arrivato anche il commento di Stephen Pagliuca, co-proprietario del club e primo azionista: «Siamo entusiasti della nostra partnership con New Balance, una collaborazione che si basa sulla condivisione di valori comuni quali il duro lavoro, l’integrità e un profondo impegno nei confronti della nostra comunità. Non vediamo l’ora di continuare a ottenere successi sia dentro che fuori dal campo»

«Da sempre simbolo di Bergamo e del suo tessuto sociale – ha dichiarato Chris Davis, Brand President & Chief Marketing Officer New Balance – questo stadio incarna l’essenza della passione, della lealtà e dello spirito della sua comunità. Con l’inaugurazione della New Balance Arena si apre un nuovo capitolo che testimonia il nostro impegno costante verso il Club, la sua storia e le generazioni di tifosi che hanno animato queste tribune e custodito la sua eredità. Siamo orgogliosi di essere al fianco di Atalanta BC e della sua straordinaria tifoseria in questo percorso di crescita e condivisione». Si tratta di un accordo a suo modo storico, visto che per la prima volta New Balance lega il proprio nome a uno stadio di una società sportiva professionistica.