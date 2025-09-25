Lazio Style Radio, crescita di oltre il 50% nel primo semestre 2025: è la seconda radio tematica più ascoltata

Lazio Style Radio, l’emittente radiofonica tematica del club biancoceleste, continua la sua crescita costante grazie a un netto miglioramento degli ascolti che la piazzano al secondo posto fra le stazioni radio tematiche.
streSecondo i dati Audiradio, Lazio Style Radio, nel corso del primo semestre 2025 (28 gennaio – 23 giugno) ha avuto una crescita di oltre il 52% negli accessi streaming nel periodo rilevato andando a premiare così il lavoro fatto dalla Media Company della Lazio.
Nella programmazione di Lazio Style Radio sono molto apprezzati gli appuntamenti di cronache, approfondimenti, interviste esclusive che mettono in evidenza il mondo biancoceleste ogni giorno.