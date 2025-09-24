Tether studia un aumento di capitale da 20 miliardi per una valutazione da 500 miliardi

La società di stablecoin Tether, secondo azionista della Juventus con il 10,7%, sta studiando un nuovo finanziamento da 15-20 miliardi in equity, corrispondenti al 3% della società che, se venisse completato anche solo nella forbice più bassa, ne porterebbe la valutazione complessiva intorno alla cifra monstre di 500 miliardi di dollari. A riportarlo è lo statunitense Bloomberg.

Se questa operazione andasse a buon fine, la società fondata da Giancarlo Devasini e guidata da Paolo Ardoino entrerebbe fra le aziende private a maggior profittabilità a livello globale, accanto a SpaceX (400 miliardi di dollari) e OpenAI (500 miliardi), secondo i dati del Financial Times.

Ad annunciare il futuro finanziamento è lo stesso Ardoino, il quale ha confermato che il gruppo «sta valutando un aumento di capitale da parte di un gruppo selezionato di investitori chiave di alto profilo» e ha spiegato su X che l’accordo «massimizzerà la portata della strategia della società in tutte le linee di business esistenti e nuove… di diversi ordini di grandezza».

L’operazione, seguita come advisor da Cantor Fitzgerald, riguarderebbe esclusivamente l’emissione di nuove quote societarie, senza cessione di partecipazioni esistenti. La valutazione di Tether si attesta attualmente intorno ai 172 miliardi di dollari mentre l’altro competitor Circle si attesta a 74 miliardi. Questo annuncio segue quello odierno che confermava la nomina a Chief Businesse Officer di Bejamin Habbel, ex CEO di Limeston Capital e con un passato come top manager di Google.

Ad oggi, Tether supporta quattro stablecoin: il dollaro statunitense (USDT), lo yuan cinese (CNHT) e l’euro (EURT), oltre a una stablecoin pari a 1 oncia d’oro (XAUT). Il prezzo di Tether cerca di mantenere una variazione di valore rispetto a un attivo sottostante.