Napoli, Edoardo De Laurentiis attacca: «Infortunio di Buongiorno colpa della Lega»

Al minuto 81 della sfida vinta contro il Pisa, non senza qualche difficoltà, lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ha visto uscire per infortunio Alessandro Buongiorno, difensore centrale titolare della formazione di Antonio Conte.

Un problema fisico che lascia con il fiato sospeso in casa partenopea, soprattutto nella settimana in cui ci sarà il primo big match della stagione contro il Milan di Massimiliano Allegri, reduce da quattro vittorie consecutive considerando la Coppa Italia.

In merito all’infortunio di Buongiorno, in attesa di conoscere la reale entità del guaio fisico, nella serata di lunedì Edoardo De Laurentiis, vice presidente del Napoli e figlio del patron Aurelio, ha pubblicato due storia Instagram andando all’attacco della Lega Serie A e dell’azienda Stats Sport, che si occupa del monitoraggio dei calciatori tramite il sistema GPS.

«La vergogna di chi non ha la dignità, di far lavorare professionisti, preparatori atletici – si legge nella prima storia –. Senza dati strategici non si può avere la cognizione su alcuni algoritmi che servono per preservare le condizioni dei giocatori e non solo…L’infortunio di Buongiorno? Dobbiamo ringraziare Lega e Stats Sport…grazie…».

La seconda storia conferma il messaggio e la accuse del vicepresidente del Napoli: «È inaccettabile non mettere a disposizione di professionisti e preparatori atletici i dati necessari: senza informazioni strategiche non si possono sviluppare algoritmi in grado di preservare la salute e la performance dei giocatori. L’infortunio di Buongiorno rappresenta l’ennesima conferma: la responsabilità ricade su Lega e Stats Sport».