Coppa Intercontinentale, dove vedere il torneo FIFA tv streaming

Dopo aver sollevato ufficialmente il sipario sul nuovo Mondiale per Club, che ha visto il Chelsea battere in finale i campioni d’Europa in carica del Paris Saint-Germain, i francesi possono rifarsi con la Coppa Intercontinentale, che non è altro che la versione originale del torneo che è andato in scena negli scorsi anni.

La competizione – che fino al 2023 era nota come Mondiale per Club – continuerà ad avere una cadenza annuale, anche quando come quest’anno si giocherà il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, che invece sarà disputato una volta ogni quattro anni. Un torneo che mantiene quindi il suo slot iniziale, ma che da quest’anno cambierà il proprio format.

L’edizione 2025, che comprende cinque partite, è iniziata il 14 settembre e si concluderà il 17 dicembre 2025. Dal 2024 in avanti, per la prima volta, più di una squadra per edizione avrà la possibilità di giocare in una competizione FIFA in casa, con il club meglio classificato tra i due coinvolti in ciascuna delle prime due partite che ospiterà l’incontro. Ciò significa che più persone potranno vedere la propria squadra in azione in una partita FIFA dal vivo come mai prima d’ora.

Dove vedere Coppa Intercontinentale tv streaming – Le squadre qualificate

Sono in totale sei le formazioni che prendono parte alla Coppa Intercontinentale 2024:

Al Ahli – vincitore AFC Champions League

– vincitore AFC Champions League Auckland City – vincitore OFC Champions League

– vincitore OFC Champions League Pyramids FC – vincitore CAF Champions League

– vincitore CAF Champions League Cruz Azul – vincitore Concacaf Champions

– vincitore Concacaf Champions PSG – vincitore Champions League

– vincitore Champions League vincente Copa Libertadores

Dove vedere Coppa Intercontinentale tv streaming – Il calendario delle partite

Di seguito il calendario delle gare dell’edizione 2025:

Pyramids- Auckland City 3-0

Auckland City 3-0 Al Ahli-Pyramids, 23 settembre ore 21.00

Cruz Azul-Al Ahli/Pyramids, 10 dicembre

Vincente Copa Libertadores-Cruz Azul/Al Ahli/Pyramids, 13 dicembre

FINALE – Real Madrid-vincente Cipa Libertadores/Cruz Azul/Al Ahli/Pyramids, 17 dicembre

Dove vedere Coppa Intercontinentale tv streaming – Come seguire il torneo FIFA

C’è un solo modo per vedere tutte le partite della Coppa Intercontinentale 2025. Gli appassionati potranno vedere questa edizione solamente tramite la piattaforma streaming della FIFA, FIFA+. L’OTT del massimo organo del calcio mondiale è totalmente gratuita e accessibile tramite la semplice registrazione.