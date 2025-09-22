Errori in Verona-Juve, Rapuano scende in Serie B e punito anche il VAR

La quarta giornata si concluderà questa sera con Napoli-Pisa, ma come avvenuta per quella precedente c’è da segnalare un grave errore fra arbitro-VAR. Se settimana scorsa fu in Milan-Bologna (contatto da rigore con conseguente espulsione di Lucumi su Nkunku non visto dall’arbitro e nemmeno dal VAR), questa volta è il turno di Verona-Juventus.

La mancata espulsione di Orban per gesto violento su Gatti e il rigore del pareggio, siglato proprio dallo stesso attaccante gialloblù per fallo di mano di Joao Mario, sono gli episodi che costeranno un periodo di stop all’arbitro Antonio Rapuano e al varista Gianluca Aureliano, così come è successo alla coppia Marcenaro-Fabbri dopo San Siro. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda Rapuano, la decisione dei vertici arbitrali sarebbe quella di designarlo per qualche settimana esclusivamente per le partite di Serie B. In generale la condotta del fischietto della sezione di Rimini non è piaciuta all’AIA che ha riscontrato diverse lacune, soprattutto in una occasione, quella della sbracciata di Orban a Gatti. Invece, per Aureliano, colpevole di aver richiamato Rapuano al monitor per il presunto fallo di mano di Joao Mario senza considerare la posizione del corpo e il fattore palla improvvisa ma non per la sbracciata di Orban su Gatti che l’arbitro aveva punito in presa diretta con il solo cartellino giallo, ci sarà probabilmente un turno di riposo o dislocamento, come accaduto a Fabbri.