DAZN lancia due nuove trasmissioni: Diletta Leotta protagonista

Domenica 21 settembre, in occasione della quarta giornata di Serie A Enilive, si accendono i riflettori di Fuoriclasse-powered by Haier TV, il nuovo appuntamento domenicale firmato DAZN e condotto da Diletta Leotta, per la prima volta alla guida di un programma di punta interamente dedicato al massimo campionato di Serie A.

In studio insieme a lei, grandi ospiti d’eccezione che accompagneranno i tifosi in un viaggio tra gol, analisi tattiche, commenti a caldo e momenti di puro intrattenimento. Per questo primo appuntamento, che si accenderà nel prepartita di Inter-Sassuolo alle 19:45, match visibile in esclusiva su DAZN, saranno presenti ex fuoriclasse del grande calcio, insieme alla DAZN Squad, con Bobo Vieri, Massimo Ambrosini e Davide Bernardi pronti a condividere emozioni e curiosità della serata e del weekend di campionato. Con Edoardo Testoni in telecronaca e Andrea Stramaccioni al commento tecnico, ampio spazio anche ai collegamenti dal campo, che permetteranno ai tifosi da casa di vivere tutta l’atmosfera del match.

Fuoriclasse promette un racconto innovativo, reso possibile anche grazie allo sviluppo del nuovo studio virtuale che ospiterà lo show, unito a un linguaggio diretto e coinvolgente, pensato per appassionare tifosi di tutte le generazioni. Per i più digitali, inoltre, sarà possibile interagire in tempo reale tramite la Fan Zone, condividendo opinioni e prime impressioni durante la diretta.

Un appuntamento che accompagnerà i tifosi ogni domenica per tutta la nuova stagione di Serie A Enilive, con grandi Legend del calcio italiano e internazionale che si alterneranno in studio, pronte a offrire prospettive esclusive per vivere la stagione di Serie A Enilive a 360°, dentro e fuori dal campo.

Questo fine settimana, su DAZN, non si accende solo Fuoriclasse, ma prende il via anche l’appuntamento del sabato: VAMOS! – Il Sabato della Serie A, live dalle 17:00 a mezzanotte. Alla conduzione Marco Russo e Barbara Cirillo, accompagnati da Emanuele Giaccherini, Ciro Ferrara e dalla comicità irriverente di ManuAle del Calcio, digital creator cult del pallone. Non mancheranno rubriche, analisi tattiche raccontate con originalità e freschezza, e pronostici per una vera maratona calcistica, con uno sguardo non solo alla Serie A, ma anche al calcio spagnolo e agli altri sport disponibili in app: un flusso continuo di contenuti, highlights e sorprese per vivere tutto il sabato calcistico, ma non solo, senza pause.