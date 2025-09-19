Lotito: «Falso che sia malato. Continuerò a guidare la Lazio con determinazione»

Nella serata di ieri, sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha publicato una nota del patron Claudio Lotito con cui ha voluto allontanare ogni dubbio sulle condizioni di salute del presidente biancoceleste e sul suo futuro alla guida del club.

«In relazione ad alcune notizie circolate nelle ultime ore, desidero precisare quanto segue – si legge nella nota– Le voci che mi vorrebbero malato sono totalmente false e prive di ogni fondamento. Per quanto riguarda le telefonate rese pubbliche, si tratta di conversazioni private diffuse senza alcuna autorizzazione. Ho dato mandato ai miei legali di rivolgersi al Garante della Privacy e all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei miei diritti».

«È evidente come tali notizie, artefatte e prive di verità, abbiano il solo scopo di destabilizzare l’ambiente e l’immagine della S.S. Lazio, società quotata in Borsa e quindi sottoposta a regole di massima trasparenza e responsabilità. Sono felice di confermare ai nostri tifosi che continuerò ancora a lungo a guidare la S.S. Lazio con la stessa determinazione e lo stesso senso di responsabilità che mi hanno sempre contraddistinto, continuando in una gestione solida che porterà il Club a operare con forza e stabilità per altri 125 anni di storia», si conclude la nota.