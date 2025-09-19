Barcellona, niente Camp Nou anche in Champions: col PSG giocherà di nuovo a Montjuic

Niente da fare, anche il big match Barcellona-Paris Saint Germain non si giocherà nel nuovo Camp Nou. Slitta così, per l’ennesima volta, il ritorno della formazione blaugrana nel proprio stadio che vede ancora i lavori in corso per terminare una completa ristrutturazione che continua da due anni.

Il big match della seconda giornata di Champions League, in programma mercoledì 1° ottobre, si giocherà allo stadio Montjuic, casa provvisoria di De Jong e compagni negli ultimi due anni, anche se l’ultima partita di campiona contro il Valencia si è dovuta disputare all’Estadio Johan Cruijff, impianto da 6.000 posti che di solito viene utilizzato dalla formazione B e da quella femminile.

In una nota ufficiale, il Barça ha comunicato ufficialmente che la sfida con il PSG di Champions League si giocherà al Montjuic, sottolineando come «Il Club continua a lavorare intensamente per ottenere i permessi amministrativi necessari per l’apertura dello Spotify Camp Nou nelle prossime settimane».

Si tratta ovviamente di una grave perdita economica per il club guidato da Joan Laporta, che oltre a pagare le spese per la costruzione del nuovo Camp Nou (finanziato sia con fondi propri che con prestiti), non avrà a disposizione un grande numero di posti. Il Montjuic ospita fino a quasi 56mila persone, poco più della metà di quelle previste nel nuovo Camp Nou quando sarà ultimato.

Come si legge nel comunicato del Barcellona stesso, i prezzi per la partita al Montjuic variano da 11 a 37 euro, a seconda della zona dello stadio per i soci che siano titolari dell’abbonamento allo Stadio Olimpico Lluís Companys nelle stagioni 2023/24 e 2024/25. Un listino prezzi decisamente inferiore rispetto a quello potenzialmente molto più alto quando il nuovo Camp Nou verrà dichiarato agibile, prima con una capienza parziale e poi con quella definitiva da 105mila persone.