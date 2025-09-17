Mourinho riparte dal Benfica: sfiderà Napoli e Juve in Champions

L’incredibile rimonta subita in casa per mano del Qarabag ha portato il Benfica all’esonero del tecnico Bruno Lage. La decisione è arrivata direttamente nella pancia dello stadio del Da Luz da parte di Rui Costa, presidente del club portoghese.

Come riporta il quotidiano portoghese A Bola, le valutazioni per un sostituto sono già partite e c’è un nome che sta prendendo sempre più piede, quello di José Mourinho, appena esonerato dal Fenerbahce dopo l’eliminazione dai playoff di Champions League proprio per mano del Benfica. Si tratterebbe di un ritorno per il portoghese dopo ben 25 anni dalla sua prima esperienza.

I contatti fra le parti sono proseguiti anche in mattinata e al momento stanno procedendo per il meglio tanto che si spera di sigillare l’accordo già nella giornata odierna. Come ha dichiarato lo stesso Rui Costa nella conferenza in cui ha ufficializzato l’esonero di Bruno Lage, il Benfica ha tutta l’intenzione di scegliere un sostituto nel più breve tempo possibile.

Infatti, sabato sera la squadra portoghese è attesa dalla sesta giornata di campionato contro l’AVS in trasferta. Inoltre, a spingere la candidatura di Mourinho è anche il direttore sportivo Mario Branco, che ha lavorato con lui al Fenerbahce.

A seguire la vicenda in casa Benfica ci sono anche Juventus e Napoli, che dovranno incontrare i portoghesi nel loro cammino in Champions League. Si preannuncia quindi uno scontro ad alta tensione con Antonio Conte il 10 dicembre a Lisbona, e un ritorno infuocato all’Allianz Stadium per lo Special One per la giornata successiva, la penultima del girone unico, fissata per il 21 gennaio.