Milan Futuro Leon dove vederla? Data, orario, diretta tv e streaming

Milan Futuro Leon dove vederla? Si recupera la 1ª giornata di Serie D: al Felice Chinetti di Solbiate Arno il Milan Futuro trova la Leon per rimettere in pari il calendario del Girone B dopo l’esordio già disputato con il Pavia. Sfida importante per prende il ritmo e mettere in cassa altri punti. La partita è in programma nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 15.00.

Milan Futuro Leon dove vederla? Come ci arrivano i rossoneri

La squadra di Massimo Oddo arriva al recupero con obiettivi chiari: consolidare principi come pressing coordinato, possesso verticale, ampiezza dai terzini e trasformare il volume di gioco in concretezza offensiva. Il 4-3-3 resta il vestito base, con i continui inserimenti delle mezzali come Hodzic e Branca per aumentare la densità tra le linee e attaccare l’area avversaria. L’esordio col Pavia – che ha visto un successo per 2-1 in rimonta – si è composto da un primo tempo lento e una ripresa in crescendo: servirà migliorare l’approccio per essere fin da subito incisivi come avvenuto nelle due gare di Coppa Italia di Serie D.

Milan Futuro Leon dove vederla? Gli avversari

La Leon vista contro la Virtus CiseranoBergamo è una squadra ordinata e pragmatica: blocco medio-basso compatto, linee corte e ripartenze verticali. Modulo 4-3-1-2 e pressione intenta a sporcare la costruzione avversaria con uscite aggressive sui portatori. La squadra brianzola che affronta il suo ritorno in Serie D ha nell’esperienza di Recino e nella duttilità di Mascheroni le sue frecce più appuntite.

Milan Futuro Leon dove vederla? Come seguire l’incontro

Milan Futuro-Leon, come detto, si giocherà mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 15.00. Il match sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App – dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale – e acmilan.com.

L’arbitro designato a dirigere l’incontro è Francesco Ennio Gallo, della sezione di Bologna. A completare l’organico i guardalinee Lo Chiatto e Sperati.

La 1ª giornata del Girone B di Serie D si è giocata tra sabato 6 settembre alle 15.00 con ChievoVerona-Scanzorosciate 2-1, e domenica 7 settembre alle 15.00 con il resto del programma: Breno-Castellanzese 0-0, Caldiero Terme-Pavia 3-0, Folgore Caratese-Varesina 2-1, Sondrio-Brusaporto 1-2, Oltrepò-Vogherese 1-0, Real Calepina-Villa Valle 1-3, Virtus CiseranoBergamo-Casatese Merate 1-1. A chiudere la giornata la nostra sfida Milan Futuro-Leon.