Sky, quasi 2 milioni di spettatori medi per il primo martedì di Champions League

Nella serata di ieri è iniziata ufficialmente la tre giorni dedicata esclusivamente alla Champions League 2025/26 e ha visto protagonista la rimonta della Juventus in casa contro il Borussia Dortmund in pieno recupero.

Un grande risultato per Sky Sport, che detiene i diritti della massima competizione europea tranne per la partita del mercoledì sera, che con la Casa dello Sport che ha visto il primo martedì in totale esclusiva con una audience totale di 1.757.000 spettatori medi. Dato che comprende le visioni su big screen e Sky Go.

In particolare, il match d’esordio della Juventus contro il Borussia Dortmund, in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, è stato visto da 1 milione 152 mila spettatori medi complessivi in total audience con 2 milioni 90 mila contatti unici e il 6,1% di share tv. Diretta Gol dalle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 251, ha raggiunto 270 mila spettatori medi in total audience. Ottima performance anche per gli studi, con Champions League Show che media 264 mila spettatori medi per il prepartita (dalle 20) e ben 644 mila spettatori medi per il post (dalle 23).