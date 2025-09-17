Ajax Inter Youth League dove vederla? Sarà un mercoledì ricco di appuntamenti per le squadre nerazzurre, impegnate in quattro diverse competizioni tra Olanda, Scozia e Italia.

Prima Squadra, Women, Under 23 e Primavera: sono queste le formazioni dell’Inter che scenderanno in campo a partire dal pomeriggio di mercoledì 17 settembre, in una giornata che i tifosi potranno vivere interamente sui canali ufficiali dell’Inter.





Ajax Inter Youth League dove vederla? Quando si gioca

Il primo appuntamento è in programma alle ore 15:00, con l’esordio stagionale della Primavera di Benito Carbone in UEFA Youth League. I giovani nerazzurri, campioni d’Italia in carica, affrontano i pari età dell’Ajax allo Sportpark de Toekomst. La squadra proverà a risollevarsi dopo una partenza altalenante in campionato, con soli cinque punti ottenuti durante le prime quattro partite (una vittoria, due pareggi e una sconfitta).

Il cammino nerazzurro inizierà dunque ad Amsterdam, così come quello della Prima Squadra: la fase campionato della Youth League infatti ricalca il calendario della League Phase della Champions League, limitata alle prime sei giornate, con le stesse partite giocate in entrambe le competizioni (tre in casa e tre in trasferta). Le prime 22 squadre classificate si qualificheranno ai sedicesimi di finale e da lì inizierà il percorso che porterà fino alla finalissima del torneo.

Ajax Inter Youth League dove vederla? Come seguire l’evento

Ajax-Inter, gara valida per la prima giornata della Fase Campionato di UEFA Youth League si giocherà mercoledì 17 settembre alle ore 15:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su inter.it, sull’app ufficiale del club nerazzurro e su Inter TV, canale tematico disponibile anche all’interno dell’offerta di DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI).