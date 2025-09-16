DAZN, unica piattaforma a trasmettere tutte e 10 le partite di Serie A, ha fatto registrare il suo primo record stagionale chiudendo quasi a 6 milioni di ascolti (5.903.560). Complice il calendario che ha visto disputarsi subito il Derby d’Italia, la terza giornata della stagione 25/26 diventa la migliore di sempre in fase si avvio di campionato, da quando i dati sono misurati con il sistema di Total Audience di Auditel (dal 22/23).

Nella scorsa stagione, infatti, il terzo match day aveva totalizzato 3,949,414; nel 23-24 con un sistema di co-esclusive differente aveva raggiunto 4,735,311 così come nel 22-23 quando, grazie alla trasmissione in esclusiva di due big match Juventus-Roma e Lazio-Inter, l’audience aveva toccato i 5,774,515.





Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia ha sottolineato: «Siamo molto soddisfatti di questa partenza di campionato in termini di audience su DAZN, che è in continua crescita. La terza giornata segna un record storico: non era mai accaduto di raggiungere un risultato simile, quasi sei milioni di spettatori, così presto nella stagione».

«Un traguardo che non si vedeva dalla stagione 22/23 quando si disputarono in esclusiva due big match, e di valore ancora maggiore se si considerano gli sforzi messi in campo per agevolare le sette squadre impegnate nelle coppe europee, che inevitabilmente hanno un impatto sull’audience delle partite», ha aggiunto l’amministratore delegato.

La sfida tra Juventus e Inter che ha visto i bianconeri vincere 4-3 è stata trasmessa in esclusiva da DAZN sabato alle ore 18:00, totalizzando 1,7 milioni di spettatori (1.687.803), nonostante lo slot orario anticipato rispetto alla prima serata e, di conseguenza, meno favorevole.

La piattaforma di live streaming sportivo, per esigenze di calendario legato alle coppe europee (impegni della Juventus che gioca questa sera contro il Borussia Dortmund), non ha potuto infatti scegliere la trasmissione in esclusiva della domenica alle 20:45 che avrebbe assicurato una media più alta, eventualità che influisce inevitabilmente sugli ascolti. La stessa sfida in prima serata domenicale può valere in media fino a oltre 2 milioni di spettatori su DAZN.

Come analizzato in passato da Calcio e Finanza, quando le partite di cartello delle squadre impegnate nelle coppe vengono giocate il sabato per far trascorrere le 72 ore di riposo tra le sfide, nello slot delle 18:00 in media la perdita di ascolti sulle big si aggira intorno al 30%. Una condizione che si è presentata a partire dallo scorso anno – e che prosegue tutt’ora – con l’aumento delle sfide valide per le competizioni UEFA per club.