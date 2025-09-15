Verona Cremonese in streaming gratis: segui il match in diretta

Lunedì 15 settembre alle 18.30 le due squadre scendono in campo per la terza giornata di campionato.

Di
Redazione
Altre notizie
Il calcio in TV
verona
(Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

La Serie A prosegue con un altro match della sua terza giornata: Verona-Cremonese, in programma lunedì 15 settembre alle ore 18.30 allo stadio Bentegodi.

Verona Cremonese in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

Come vedere Verona Cremonese su DAZN

  • Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
  • smart TV compatibili;
  • dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Apple TV e Google Chromecast;
  • console di gioco;
  • smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva
e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.