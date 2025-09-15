Jamie Vardy alla Cremonese: lo stipendio dell’attaccante in Serie A

Jamie Vardy è sbarcato in Serie A, a Cremona. Un matrimonio singolare quello che è stato portato a termine negli ultimi giorni del mercato estivo e che vedrà l’attaccante inglese vestire la maglia della Cremonese almeno fino al 30 giugno 2026, con opzione per una stagione ulteriore in caso di permanenza nella massima serie.

Vardy ha lasciato il Leicester al termine della stagione 2024/25, dopo 13 stagioni impreziosite da 500 presenze e 200 gol, ma soprattutto dalla conquista della Premier League più incredibile della storia recente. Il Leicester si laureò Campione d’Inghilterra nel 2015/16, con Claudio Ranieri a guidare le Foxes in panchina alla conquista di un titolo neanche minimamente prevedibile.

Conclusa la sua avventura inglese, Vardy ha deciso di accettare l’offerta della Cremonese, club lombardo promosso in Serie A al termine dello scorso campionato di Serie B, grazie al successo ai playoff contro lo Spezia. Ma quanto guadagnerà Jamie Vardy in questa nuova avventura? Quanto vale il suo contratto con il club di Arvedi?

Vardy stipendio Cremonese – Il salario dell’attaccante

Secondo la stampa inglese, Vardy guadagnava 140mila sterline lorde a settimana con l’ultimo contratto siglato al Leicester. Cifra che si traduce in poco più di 7 milioni di sterline lordi. Non esistono informazioni ufficiali sul suo stipendio alla Cremonese, che tuttavia è chiaramente inferiore rispetto a quello percepito in Premier.

Secondo il sito Capology, il salario dell’attaccante con i grigiorossi ammonterebbe a 1 milione di euro netti, corrispondenti a 1,85 milioni lordi.