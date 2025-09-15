L’incasso di Norvegia-Israele sarà devoluto a Medici Senza Frontiere

«Dobbiamo affrontare Israele sul campo, ma non possiamo ignorare le sofferenze umanitarie in Medio Oriente», ha commentato la presidente della NFF, Lise Klaveness.

La Federcalcio norvegese (NFF) ha annunciato che l’intero incasso della partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Norvegia e Israele, in programma l’11 ottobre all’Ullevaal Stadion di Oslo, sarà devoluto a Medici Senza Frontiere. I fondi raccolti saranno destinati agli interventi di emergenza dell’organizzazione umanitaria a Gaza e nelle aree circostanti colpite dal conflitto.

La presidente della NFF, Lise Klaveness, ha spiegato la decisione sottolineando la coerenza con i valori dell’organizzazione: «Viviamo un momento storico in cui non possiamo restare indifferenti. Come membri di FIFA e UEFA dobbiamo affrontare Israele sul campo, ma non possiamo ignorare le sofferenze umanitarie in Medio Oriente. Per questo motivo abbiamo deciso di devolvere l’incasso a Medici Senza Frontiere, che ogni giorno salva vite a Gaza».

Dopo l’annuncio della NFF, uno dei maggiori gruppi di investimento norvegesi ha deciso di sostenere l’iniziativa donando 3 milioni di corone norvegesi (circa 260 mila euro), una cifra aggiuntiva rispetto ai proventi del match. L’azienda ha scelto di rimanere anonima, ma l’iniziativa è stata confermata sia dalla Federcalcio sia da Medici Senza Frontiere. L’obiettivo è incoraggiare altre realtà del mondo economico a contribuire.

«È un’iniziativa straordinaria – ha commentato Klaveness – e speriamo che anche altri attori del business possano unirsi al nostro sostegno per Medici Senza Frontiere».

La segretaria generale di MSF Norvegia, Lindis Hurum, ha ringraziato la Federcalcio per l’iniziativa: «Il calcio unisce le persone anche nei contesti più difficili. L’impegno internazionale della NFF per chi vive povertà, conflitti e discriminazioni riflette la nostra missione: salvare vite e alleviare la sofferenza senza distinzione di religione, origine, genere o colore della pelle».

Hurum ha ricordato anche la drammatica situazione in altre aree del mondo: «Oggi la più grave crisi umanitaria si trova in Sudan, dove metà della popolazione dipende dagli aiuti. L’aiuto della NFF ci permette di continuare a essere presenti ovunque la sofferenza sia più grande».

Non si tratta della prima iniziativa della Federcalcio norvegese in Medio Oriente: da oltre dieci anni la NFF porta avanti progetti in Palestina, con programmi di formazione per allenatrici e attività calcistiche nelle scuole e nei campi profughi. Nel marzo scorso, inoltre, il Consiglio federale aveva già destinato 500 mila corone provenienti dal fondo multe a un progetto calcistico per bambini a Gaza, in collaborazione con la Federcalcio palestinese.

