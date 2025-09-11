San Siro, Sala: «La prossima settimana ci sarà la delibera in giunta»

La delibera sulla vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan approderà in giunta «la settimana prossima». Lo ha confermato il sindaco Giuseppe Sala a margine di un evento a Milano.

«L’importante è che la vicesindaca Scavuzzo completi gli incontri con tutte le forze politiche, ma per il resto siamo pronti, la settimana prossima andiamo in giunta», ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo lombardo.

Su Procura e Corte dei Conti: «Ho lasciato alla vicesindaca Scavuzzo la verifica, dal punto di vista di tutte le entità che hanno partecipato a questa lunga storia, di cosa ne pensano. Ovviamente ognuno poi farà il suo mestiere, però siamo sufficientemente tranquilli, stiamo rispettando pienamente le regole. Quindi, siamo pronti a procedere, però è importante adesso ascoltare il parere di tutti».