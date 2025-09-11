Tra le novità emerse a seguito della riunione del Comitato Esecutivo UEFA della giornata odierna, ce n’è una che riguarda le squadre impegnate nella Champions League, con riferimento ai gravi infortuni che potrebbero privarle di alcuni calciatori di rilievo.

«Il Comitato Esecutivo ha approvato un emendamento ai regolamenti delle competizioni per club maschili UEFA 2025/26 che consente la sostituzione temporanea di un massimo di un giocatore di movimento in caso di infortunio o malattia di lunga durata durante la fase a gironi, fino alla 6a giornata inclusa», si legge in una nota ufficiale.

«La motivazione di questo adattamento è garantire che le liste delle squadre non vengano ridotte ingiustamente e che i calciatori siano tutelati da ulteriori pressioni di carico di lavoro», ha specificato la Federcalcio europea.

In precedenza, la possibilità di sostituire un calciatore in caso di lungo infortunio era riservata solamente ai casi in cui un club non potesse contare su almeno due portieri registrati in lista A.