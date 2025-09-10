Serie A, spunta il nome di Lorenzo Vitali (ex Roma) per i progetti stadi

Giornate movimentate all’interno della Lega Serie A. Il tema stadi sta tenendo banco all’interno del massimo campionato italiano, con molti fronti aperti – da San Siro al nuovo impianto della Roma a Pietralata, passando per il Maradona a Napoli –, soprattutto in vista dell’organizzazione di EURO 2032 insieme alla Turchia.

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli e l’AD Luigi De Siervo sono intervenuti recentemente in più occasioni per spingere sul fronte infrastrutture, sottolineando la necessità per il nostro Paese di dotarsi di stadi all’avanguardia. Un rinnovamento che può più essere rimandato, soprattutto ora che in ballo c’è la possibilità di ospitare la rassegna continentale.

Per questo motivo, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, nelle ultime assemblee di Lega sarebbe stato proposto il nome di Lorenzo Vitali come figura di supporto da inserire nell’ambito della partita a scacchi sugli stadi. Una proposta che non è ancora chiaro se si concretizzerà, anche se appare comunque evidente la volontà della Lega di accelerare su un fronte chiave per il futuro dei club e del Paese.

Vitali è stato Chief Administrative Officer & General Counsel della Roma, prima di lasciare il club giallorosso in estate a caccia di nuove sfide professionali. Oltre a essere stata una figura di riferimento per la Roma nei rapporti con la Lega, Vitali si è occupato in prima persona del progetto per il nuovo stadio del club giallorosso a Pietralata, affiancandosi in diverse occasioni a Lucia Bernabè, la manager incaricata di riferire direttamente ai Friedkin sul dossier.