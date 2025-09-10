La Juventus inaugura la sua Hall of Fame: svelati i primi 50 nomi

Il 9 settembre 2025 è stato un giorno da ricordare in casa Juventus. Allo Juventus Museum, è stata scritta una nuova pagina: l’inaugurazione ufficiale della Hall of Fame. Un grande evento, alla presenza di Gianluca Ferrero, Presidente della Juventus, e Paolo Garimberti, Presidente dello Juventus Museum, che segna l’inizio di un progetto unico ed emozionante.

Per la prima volta, la Juventus dedica uno spazio permanente e ufficiale a chi, nel corso degli anni, ha saputo trasformare la maglia bianconera in leggenda. La Hall of Fame è un omaggio a chi, con la prima squadra maschile e quella femminile, ha fatto la storia, e insieme un ponte con il futuro: un luogo in cui rivivere emozioni, tramandare valori.





Il saluto di John Elkann

«La Hall of Fame della Juventus, che si inaugura oggi nel nostro Museo, è uno straordinario tributo alla grandezza del nostro Club, ai suoi leggendari protagonisti e a una storia che unisce, da oltre un secolo, generazioni di juventini in tutto il mondo. È un omaggio alla passione più pura per il calcio, perché ogni bambino, con un pallone tra i piedi, immagina di ripetere le giocate e le imprese del suo giocatore preferito, ogni tifoso ha un suo campione del cuore. Tifiamo per una maglia e sogniamo grazie a chi la indossa e la onora», ha commentato l’AD di Exor John Elkann.

«Ringrazio quindi le giocatrici e i giocatori che fanno parte della nostra Hall of Fame per le emozioni che ci hanno trasmesso e che ora riviviamo grazie a questo magnifico progetto, che trova la sua casa naturale nello Juventus Museum, luogo simbolo della nostra identità e della nostra passione e che unisce tutti i tifosi della Juventus», ha proseguito.

Le parole del presidente Gianluca Ferrero e di Paolo Garimberti

«Juventus significa gioventù, ed è quello che ci rappresenta, nello spirito, nell’intraprendenza e nella ricerca della sfida. Ma la Juventus ha una grande storia, che ogni giorno vive allo Juventus Museum. La nostra è la storia delle persone che hanno reso grande il Club, e che da questa sera celebriamo con la Hall of Fame», ha sottolineato il presidente del club bianconero, Gianluca Ferrero.

Questo invece il benvenuto di Paolo Garimberti: «Lo Juventus Museum è da sempre la casa dei nostri tifosi, del nostro presente per del nostro futuro. Questo perchè nel DNA del Museo c’è una costante ricerca dell’innovazione, con nuove idee e nuove iniziative. La Hall of Fame è per noi il giusto modo di celebrare le campionesse e i campioni della Juventus, perchè va oltre il criterio numerico, che finora aveva ispirato la sezione dedicata alle maglie “pluricentenarie”, e si basa su un criterio meritocratico, degno di chi ha scritto la storia».

Una sala permanente al Museum, uno spazio virtuale su internet

Il cuore dell’iniziativa è una nuova sala permanente all’interno dello Juventus Museum: uno spazio pensato per custodire e celebrare le imprese di chi ha scritto pagine memorabili nella storia della Juventus. Contemporaneamente, la Hall of Fame sarà anche una sezione speciale del sito della Juventus, dove scoprire campionesse e campioni presenti.

I criteri di accesso

Innanzitutto c’è quello di base, la “conditio sine qua non”, che è non essere più una calciatrice o un calciatore in attività. E poi, bisogna rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti.

almeno 350 presenze con la maglia bianconera;

la conquista di 15 trofei o più;

essere stati Capitani storici, con almeno 70 presenze indossando la fascia;

aver segnato 100 gol con la Juventus;

aver vinto il Pallone d’Oro vestendo la maglia bianconera.

L’inaugurazione ha visto l’ingresso dei primi cinquanta leggendari protagonisti: in ordine alfabetico, Anastasi, Baggio, Barzagli, Bettega, Bigatto, Boniperti, Bonucci, Borel II, Brio, Buffon, Cabrini, Cannavaro, Castano, Causio, Charles, Chiellini, Combi, Conte, Cuccureddu, Del Piero, Depetrini, Ferrara, Furino, Gabetto, Gama, Gentile, J. Hansen, Leoncini, Marchisio, Morini, Munerati, Nedved, Parola, Pessotto, Platini, Rava, Rosetta, Rossi, Salvadore, Scirea, Sivori, Tacchinardi, Tacconi, Tardelli, Trezeguet, Varglien G., Varglien M., Vialli, Zidane, Zoff.

La Hall of Fame, ovviamente, non si ferma qui. Sarà infatti un progetto in continua evoluzione: nel prossimo futuro, saranno proprio le tifose e i tifosi a scegliere nuovi ingressi, proposti di volta in volta dal Club, diventando parte attiva di questa celebrazione collettiva. E non solo: l’iniziativa sarà aperta anche alle allenatrici e agli allenatori.