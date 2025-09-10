Juve pronta al debutto nella Premier League International Cup: i dettagli del torneo

La Juventus, con la sua selezione di calciatori Under 21, è pronta al proprio debutto nella Premier League International Cup. I bianconeri faranno il loro esordio nella competizione questa sera, mercoledì 10 settembre, alle ore 21.00 in casa dei pari età del Leicester.

La Premier League International Cup è una competizione organizzata dalla massima lega inglese che coinvolgerà le 16 migliori squadre della scorsa annata di Premier League 2 – la massima serie dedicata alle squadre Under 21 d’Inghilterra – e 16 club Under 21 selezionati da tutta Europa. Tra questi ultimi, appunto, ci sarà la Juventus che sarà, dunque, il primo club italiano a prendere parte a questo torneo, che è andato in scena per la prima volta nella stagione 2014/2015 e che nel corso degli anni ha visto anche un incremento nel numero di squadre partecipanti, passato infatti dalle 16 iniziali a 24, prima di salire a 32 nella scorsa annata.

Andando più nel dettaglio, il torneo – come anticipato – vedrà ai nastri di partenza 32 squadre. Si svolgerà nell’arco di tutta la stagione sportiva 2025/26 e inizierà con la fase a gironi. Saranno quattro i gruppi, con otto squadre ognuno di cui quattro inglesi e quattro provenienti dal resto dell’Europa. Ogni squadra disputerà quattro partite che vedranno affrontarsi esclusivamente club della Premier League 2 e club del resto dell’Europa.

Le prime due classificate di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta. Le otto squadre rimanenti, dunque, affronteranno quarti di finale e successivamente semifinali e finale. Nella fase a eliminazione diretta le gare saranno da dentro o fuori e in caso di parità ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore a decretare le squadre che passeranno il turno.

Tutti i club inglesi partecipanti alla competizione ospiteranno le partite della fase a gironi nel loro stadio principale o in una sede alternativa approvata. Di seguito, il calendario della Juventus nella fase a gironi: