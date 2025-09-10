L'Inter svela la terza maglia: è un omaggio al marchio Total 90

Inter e Nike presentano il Terzo Kit per la stagione 2025/26: ispirato all’iconica era Total 90, con l’idea di celebrare la storia del club nerazzurro.

Con questa terza maglia, Inter e Nike hanno puntato a colori decisi e ai profili a contrasto che hanno definito un’intera generazione con l’obiettivo di creare un ponte tra le epoche: una tela moderna dipinta con i colori del passato, pensata per lasciare il segno sul palcoscenico più importante.

La base della maglia è realizzata nell’iconico Thunder Grey, con distintivi dettagli in Safety Orange, percorrendo il colletto, le maniche e il logo del club. Le maniche sono rifinite con il motivo retro T90, trasportando i tifosi indietro nel tempo.

La maglia è realizzata con materiali riciclati all’avanguardia, progettati per garantire prestazioni elevate e sostenibilità. La tecnologia Dri-FIT ADV assicura traspirabilità e comfort, mentre il taglio aderente offre massima libertà di movimento.

I tifosi potranno acquistare la nuova divisa a partire dal 10 settembre sull’Online Store ufficiale, sul sito della Nike, negli Inter Store Milano, Inter Store Castello e Inter Store San Siro e nei negozi Nike di Milano Corso Vittorio Emanuele e Loreto.

La maglia farà il suo debutto in campo nella partita del 21 settembre contro il Sassuolo, accompagnata da attivazioni allo Stadio Meazza per rendere omaggio al legame con la storia unica di due brand come Nike e Inter.