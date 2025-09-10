Riecco Football Manager: l'edizione 2026 uscirà il 4 novembre

Dopo aver saltato l’edizione dello scorso anno, oggi è arrivato un annuncio tanto atteso per gli appassionati di Football Manager: il gioco manageriale 2026 sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire da martedì 4 novembre e consentirà agli appassionati di calcio di scrivere la loro storia ponendoli al centro del gioco più bello del mondo.

Sviluppato utilizzando per la prima volta il motore grafico Unity, FM26 rinnova completamente l’esperienza manageriale e stabilisce un nuovo standard per l’iconica serie firmata Sports Interactive e SEGA. Ogni partita adesso risulta ancora più intensa e spettacolare grazie alle nuove animazioni volumetriche, basate su movimenti reali, e a una veste grafica del campo aggiornata. FM26 offre un livello di realismo superiore, con la Premier League disponibile ora su licenza, che contribuisce a creare lo scenario ideale per questa nuova era della serie.

L’introduzione del calcio femminile apre le porte a un mondo di nuove possibilità. Integrato alla perfezione all’interno dell’ecosistema di Football Manager, si forma così un unico universo calcistico. Questo debutto è accompagnato dal database più completo mai realizzato e da una vasta gamma di competizioni su licenza, che saranno svelate nelle prossime settimane.

L’interfaccia rinnovata garantisce maggiore controllo e influenza nelle decisioni chiave di ogni carriera. Progettata per risultare più intuitiva sia per gli appassionati della serie che per i neofiti di Football Manager, l’interfaccia di FM26 raccoglie ulteriori miglioramenti nelle sezioni dedicate alla tattica, all’osservazione e al mercato.

Al lancio sarà disponibile anche Football Manager 26 Console, che porterà la nuova era dei gestionali calcistici agli utenti di Xbox e PlayStation 5. FM26 Console (Xbox) e FM26 (PC/Mac) saranno entrambi disponibili su Xbox Game Pass. Anche Football Manager 26 Touch fa il suo ritorno su Nintendo Switch per l’ottava stagione, disponibile in versione digitale da giovedì 4 dicembre.

Nonostante il passaggio a un nuovo motore, la tecnologia per convertire le partite nel nuovo formato farà sì che FM26, FM26 Console e FM26 Touch includeranno al lancio la compatibilità con i salvataggi di Football Manager 2024 e Football Manager 2023.

Il 4 novembre uscirà anche Football Manager 26 Mobile, in esclusiva su Netflix. FM26 Mobile, che unisce un feeling classico con le nuove funzionalità di cui sopra, sarà l’unica versione, per ora, a non avvalersi del passaggio al motore Unity. Inoltre, FM26 Mobile sarà il primo capitolo della serie mobile a supportare la funzione di compatibilità dei salvataggi.

«Sono felice e onorato di poter finalmente svelare la data d’uscita di Football Manager – queste le parole rilasciate da Miles Jacobson, direttore studio di Sports Interactive –. Preparare il futuro di Sports Interactive per i prossimi 20 anni e oltre è stato uno sforzo incredibile, che ha richiesto un’enorme mole di lavoro da parte di tutto il team negli ultimi due anni. FM26 rappresenta una pietra miliare nella nostra ricerca del manageriale calcistico perfetto. Tutto lo studio non vede l’ora di condividere questa esperienza con il resto del mondo».

Maggiori informazioni sull’uscita di FM26 sulle altre piattaforme saranno svelate nelle prossime settimane. Fino al 4 novembre sarà possibile preacquistare FM26 presso i rivenditori digitali autorizzati da SEGA ottenendo uno sconto del 10%. Coloro che preacquisteranno FM26 per PC e Mac avranno la possibilità di iniziare la propria

carriera manageriale in anticipo grazie all’accesso avanzato.

L’accesso avanzato sarà disponibile su Steam ed Epic circa due settimane prima del lancio ufficiale. Sarà possibile proseguire le carriere per giocatore singolo iniziate in quel periodo tramite l’aggiornamento che precede l’uscita

del 4 novembre.