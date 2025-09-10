Ufficiale, niente Camp Nou: Barcellona-Valencia si giocherà al Johan Cruiff

La quarta giornata della Liga spagnola doveva essere quella del grande ritorno del Barcellona al Camp Nou, ma i tifosi blaugrana saranno costretti a rinviare nuovamente questo momento così atteso.

Infatti, attraverso una nota, il Barça ha comunicato come la partita casalinga contro il Valencia non si potrà disputare allo Spotify Camp Nou, che non ha ospitato come inizialmente era previsto nemmeno il trofeo Gamper con il Como, ma si svolgerà allo stadio Johan Cruiff, impianto che viene usato solitamente dalla seconda squadra e da quella femminile.

Un ulteriore ridimensionamento di capienza attende quindi i tifosi catalani, visto che il Johan Cruiff dispone solamente di 6mila posti. Uno spostamento nel secondo impianto del club che si è reso necessario visto che il Montjuic, lo stadio comunale che ha ospitato Yamal e compagni nelle ultime due stagioni, non è disponibile per domenica 14 settembre, giorno della sfida contro il Valencia.

Per quanto riguarda i biglietti per la sfida di campionato, il club blaugrana ha stabilito un processo speciale di iscrizione e successivo sorteggio per coloro che hanno la preferenza di acquisto. Potranno partecipare soltanto i 16.151 soci e socie con gli abbonamenti completi delle stagioni 2023/24 e 2024/25 al Montjuic, titolari del Pass Estadi Olímpic Lluís Companys. Questi dovranno iscriversi per zone, poiché l’assegnazione dei posti sarà effettuata tramite un sorteggio per zona. Solo ai soci sorteggiati sarà addebitato il costo del biglietto una volta ufficializzati i risultati.

Per poter acquistare i biglietti, i soci interessati potranno fare richiesta tramite un formulario a partire dal 10 settembre alle ore 10.00 e fino al 12 settembre alle ore 10.00. La richiesta potrà essere presentata singolarmente o congiuntamente, raggruppando fino a quattro soci. Se la domanda dovesse superare il numero di biglietti disponibili, il 12 settembre alle ore 10.00 del mattino si svolgerà il sorteggio e successivamente sarà inviata la comunicazione dei risultati all’indirizzo mail indicato nel formulario di iscrizione. Anche i soci non estratti riceveranno la relativa notifica.