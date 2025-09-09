Mps si prende Mediobanca: Opas chiusa oltre il 60%. I titoli volano in Borsa

L’ultimo rilancio dell’offerta pubblica di scambio presentato da Monte dei Paschi su Mediobanca chiude al 62,29% del capitale, consentendogli di superare la soglia del 50% che garantisce la maggioranza assoluta dell’assemblea e, dunque, il controllo di diritto di Piazzetta Cuccia.

Nell’ultima giornata di adesione all’Opas sono state apportate 134.114.712 azioni, pari a circa il 16,5% del capitale. Il dato, comunicato da Borsa Italiana, è però destinato a crescere ancora nel periodo di riapertura dei termini dell’offerta, previsto tra il 16 e il 22 settembre.

Mps conferma che, sulla base dei risultati preliminari, l’offerta pubblica di acquisto e scambio su Mediobanca si è conclusa raccogliendo il 62,3% del capitale. «Con questa operazione – si legge in una nota – si dà vita a una nuova forza competitiva tra i leader nel settore bancario italiano, con un’ampia e diversificata gamma di prodotti e servizi a beneficio delle famiglie, delle imprese e dei territori». Mps, che verserà agli aderenti all’Opas il corrispettivo il prossimo 15 settembre, ricorda inoltre che il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di Borsa aperta nelle sedute del 16, 17, 18, 19 e 22 settembre.

Intanto, questa mattina la Borsa reagisce positivamente con un ottimo avvio che è confermato anche nelle successive ore. Il Ftse Mib sale di oltre lo 0,7% superando i 42mila punti, trascinata dallo slancio di Mps e della stessa Mediobanca con entrambi i titoli che volano sopra il 5%.

(Image credit: Depositphotos)