Inter, nuovo sponsor: siglata una partnership triennale con Randstad

Nuovo sponsor in casa Inter: Randstad Italia è diventata Official HR & Staffing Partner del club nerazzurro, con un accordo triennale fino alla stagione 2027/28. Questa intesa – si legge in una nota – unisce due brand legati da una forte affinità valoriale: l’Inter rappresenta una delle realtà più prestigiose del calcio italiano, contraddistinta da un respiro internazionale e da un impegno sempre crescente nella valorizzazione dei giovani, culminato in questa stagione con la nascita della squadra Under23.

Una visione che si intreccia perfettamente con la missione di Randstad Italia, che ogni giorno si dedica a riconoscere, sostenere e accompagnare i talenti nel loro percorso di crescita, offrendo opportunità significative e contribuendo a trasformare il potenziale individuale in valore condiviso.

Grazie a questa partnership, Randstad Italia potrà entrare in contatto con l’ampia fan base dell’Inter, che conta oltre 530 milioni di appassionati in tutto il mondo e più di 4 milioni di tifosi in Italia. I loghi Randstad Italia saranno protagonisti durante le partite di Serie A e di Coppa Italia della squadra nerazzurra allo stadio San Siro, con visibilità sui LED a bordocampo, sui maxischermi e nelle aree hospitality. Nel corso della stagione verranno inoltre realizzate attività di comunicazione ed eventi esclusivi dedicati a celebrare questa collaborazione.

«Siamo felici di accogliere Randstad Italia tra i nostri Partner. L’Inter è da sempre un Club che promuove l’eccellenza e crede con convinzione nei giovani, valori che ritroviamo pienamente anche nella missione di Randstad. Questa collaborazione nasce da una visione comune: credere nel talento, sostenerlo e trasformarlo in valore, dentro e fuori dal campo», ha commentato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter.

«Randstad e Inter sono unite da grandi passione e ambizione, ci accomunano l’attenzione costante al miglioramento, il carattere internazionale e la volontà di investire sui giovani talenti. Da sempre siamo vicini ai valori dello sport e siamo felici di essere a fianco di una delle società italiane di calcio di maggior successo, capace negli ultimi tre anni di conquistare la seconda stella e raggiungere due finali di Champions League, nel perseguimento degli obiettivi di vertice in tutte le competizioni», ha sottolineato invece Marco Ceresa, Group CEO di Randstad.