Forex ribasso del mercato: i 5 errori più comuni degli investitori

Questo comportamento impulsivo degli investitori ha una spiegazione psicologica. Infatti, le persone (in generale) sentono più acutamente le perdite che non i guadagni e il disagio emotivo può prevalere sulla razionalità.

Recenti ricerche hanno comprovato questo schema. Secondo i dati, i volumi di scambio sono aumentati drasticamente durante i giorni di maggiore ribasso. Quando i prezzi hanno toccato il punto più basso, gli investitori hanno preso decisioni avventato. Chi ha venduto durante questo momento di panico ha perso la successiva ripresa del mercato. Cosí, quelle che potevano essere perdite temporanee si sono trasformate in danni finanziari permanenti.

Forse l’errore più devastante che gli investitori commettono durante le turbolenze del mercato è farsi prendere dal panico durante la vendita. Spesso, quando i mercati crollano, l’istinto di “uscire prima che la situazione peggiori” prende il sopravvento. Come conseguenza, gli investitori vendono ai minimi di mercato. Con questa risposta emotiva, le perdite si bloccano, e non si dà agli investimenti il tempo di riprendersi.

Invece di lasciarsi trascinare dalle emozioni, è meglio seguire un piano di trading dettagliato, utilizzare saggiamente gli ordini stop-loss e considerare la volatilità come un’opportunità. E non una minaccia.

D’altro canto, un trader forex professionista sa che la volatilità è insita nei mercati. Invece di reagire emotivamente, si chiede: “La situazione a lungo termine è cambiata?” La risposta detterà il comportamento e le decisioni da prendere. Vero è che, storicamente, i mercati hanno premiato la pazienza.

Scegliere una sicurezza eccessiva

Quando i mercati diventano volatili, molti investitori accumulano liquidità o asset a bassissimo rendimento.Però, un approccio troppo conservativo può significare perdere il momento della ripresa. Una ripresa che, come ogni investitore sa, arriva sempre.

Consideriamo un esempio reale. Uno studio ha rivelato che alcuni investitori che hanno mantenuto i loro investimenti dal 1980 fino all’inizio del 2025 hanno ottenuto un rendimento annuo del 12%. Al contrario, chi ha venduto dopo le recessioni ed è rimasto in liquidità fino al ritorno dei rendimenti positivi, ha ottenuto in media solo il 10% annuo. Una differenza apparentemente piccola, ma che si traduce in milioni di profitti persi.

Spesso, i trader forex preferiscono posizioni conservative invece di strategie più redditizie e creative. Meglio scegliere un approccio conservativo, si ripetono. Invece, la diversificazione deve essere vista come un ammortizzatore. E, come ogni ammortizzatore, riduce il rischio ma senza perdere l’opportunità di una ripresa del mercato.

Il miraggio del market timing

Prevedere il mercato è impossibile. Per farlo, gli investitori dovrebbero avere ragione due volte: nell’identificare correttamente sia i punti di uscita che quelli di ingresso. Questo è il market timing.

Uno studio di JP Morgan ha rilevato che, in 20 anni, perdere i 10 migliori del mercato riduce i profitti di circa il 50%. Nei mercati forex, dove la volatilità può essere maggiore, tentare di indovinare i movimenti del mercato porta a perdere opportunità.

Un approccio più efficace è calcolare la media del costo in dollari durante i periodi volatili per ridurre l’impatto, eliminando la componente emotiva nelle decisioni di trading.

Abbandonare il tuo piano di trading

Nei periodi di volatilità, anche i trader più esperti possono abbandonare i loro piani e le loro strategie dettagliati e pensati con cura. Ecco come identificare questo errore di trading per poterlo prevenire:

Dimenticare i parametri di rischio – Assumere improvvisamente posizioni sproporzionate per “recuperare” le perdite

Ignorare gli ordini stop-loss – Rifiutarsi di rispettare punti di uscita predeterminati perché “questa volta è diverso”

Cambiamento delle scadenze – Passare da strategie a lungo termine a operazioni a breve termine come risposta alla volatilità

Dimenticare le analisi di mercato – Scartare l’analisi tecnica preferendo decisioni guidate dalle emozioni

Inseguire i tabloid- Fare trading basandosi sulle notizie piuttosto che su una strategia consolidata

Trascurare il ribilanciamento – Non riuscire ad adeguare le allocazioni del portafoglio quando i movimenti del mercato spostano i pesi delle attività

Il piano perfetto di trading deve basarsi sui tuoi obiettivi e sulla tua tolleranza al rischio. Solo in questo modo puoi sopravvivere alle turbolenze del mercato ed uscirne più forte (e ricco) di prima.

Parliamo di overtrading

Le oscillazioni del mercato spesso inducono gli investitori a fare trading in modo impulsivo. L’iperattività sul mercato crea un’illusione di controllo, ma si traduce in costi di transazione più elevati, conseguenze fiscali e rendimenti più scarsi.

Per i trader forex, questo trend si manifesta come un continuo saltare tra coppie di valute, inseguendo piccoli movimenti piuttosto che concentrarsi su tendenze significative. Uno studio sui trader forex ha rilevato che gli utenti che facevano trading più frequentemente avevano rendimenti significativamente peggiori rispetto agli investitori più disciplinati..

A volte la mossa più intelligente è non fare nessuna mossa. In particolare, per i trader forex, questo significa concentrarsi sui principali cambiamenti di tendenza piuttosto che sulle piccole fluttuazioni. Si tratta di guardare il mondo nel suo insieme e non solo il mondo degli investimenti.