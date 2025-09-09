Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ha scritto al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, chiedendo d’inserire lo stadio comunale Arechi di Salerno nell’ambito degli impianti idonei ad ospitaregli Europei del 2032, che l’Italia co-organizzerà con la Turchia. L’impianto sarà totalmente ristrutturato ed ammodernato grazie all’investimento della Regione Campania.

«L’Arechi diventerà nei prossimi anni uno degli stadi più moderni e funzionali d’Italia. Un impianto pertanto adatto per rispondere ai severi parametri imposti dalla UEFA per ospitare la competizione continentale», si legge in una nota diramata da Palazzo di Città. Il Comune di Salerno, inoltre, ha chiesto di conoscere i dettagli del dossier di candidatura per poter assumere impegni puntuali e precisi consentendo all’Italia di accogliere EURO 2032 grazie ad una sinergica collaborazione istituzionale.

Come recentemente svelato da Calcio e Finanza, in vista della rassegna continentale l’unico stadio pronto e che rispetta tutti i requisiti richiesti per ospitare il torneo è lo Juventus Stadium di Torino. I nodi principali rimangono quelli di Milano (con San Siro inadeguato) e Napoli, con la ristrutturazione sostenuta dal sindaco che non risolverebbe tutti i nodi legati all’attuale situazione del Maradona.