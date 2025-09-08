Tottenham, respinte due offerte per la maggioranza del club inglese

Le dimissioni del presidente Daniel Levy, che rimane comunque azionista, non sono l’unica grande novità che riguarda il Tottenham. Nella serata di ieri il club ha diramato un comunicato riguardante due manifestazioni preliminari di interesse ricevute dall’azionista di maggioranza, Enic Sports & Developments Holdings Ltd, per le proprie quote.

Come si legge dal comunicato, le due manifestazioni di interesse sono arrivate rispettivamente dall’ex azionista del Newcastle, Amanda Staveley, attraverso la sua società PCP International Finance Limited, mentre la seconda porta la firma di un consorzio cinese. Entrambe le proposte, che prevedevano l’acquisto di tutto il pacchetto azionario detenuto da Enic, pari all’87%, sono state respinte.

Un comunicato, quello del Tottenham, si è reso necessario, come specificato dallo stesso club londinese a causa delle «speculazioni mediatiche» sul futuro del club seguite all’improvvisa uscita di scena del presidente esecutivo Daniel Levy giovedì scorso. Inoltre, secondo le regole sulle acquisizioni nel Regno Unito, Staveley e la sua società, PCP International Finance Limited, dovranno chiarire lunedì che non hanno intenzione di presentare un’offerta formale. Inoltre, come riporta il quotidiano britannico The Times, fonti vicine al trust della famiglia Lewis, che detiene il controllo di maggioranza di Enic, insistono sul fatto che il Tottenham non è in vendita e sperano che il comunicato ponga fine a ulteriori speculazioni.

«Il Consiglio di amministrazione del Tottenham Hotspur Limited è a conoscenza delle recenti speculazioni mediatiche e conferma che il suo azionista di maggioranza – si legge nel comunicato –, Enic Sports & Developments Holdings Ltd, ha ricevuto e inequivocabilmente respinto separate manifestazioni preliminari di interesse riguardo a proposte di acquisizione dell’intero capitale emesso e da emettere di Enic da parte di (i) PCP International Finance Limited e (ii) un consorzio di investitori guidato dal Dr. Roger Kennedy e Wing-Fai Ng tramite Firehawk Holdings Limited (il consorzio)».

«In conseguenza della quota di maggioranza detenuta da Enic nel Tottenham Hotspur, qualora fosse avanzata un’offerta per acquisire Enic e questa fosse completata, sarebbe richiesto, ai sensi della Regola 9 del codice, un’offerta obbligatoria per acquisire le azioni del Tottenham Hotspur non già detenute da Enic – si legge –. Il Consiglio del Club e Enic confermano che il Tottenham Hotspur non è in vendita ed Enic non ha alcuna intenzione di accettare eventuali offerte per acquisire la sua partecipazione nel club».

«In conformità con la Regola 2.6(a) del codice, ciascuno di PCP e del consorzio è tenuto, entro e non oltre le ore 17:00 del 5 ottobre 2025, ad annunciare separatamente l’intenzione ferma di presentare un’offerta per la società in conformità con la Regola 2.7 del codice o ad annunciare che non intende presentare un’offerta, nel qual caso i rispettivi annunci saranno trattati come una dichiarazione a cui si applica la Regola 2.8 del codice. Questa scadenza può essere prorogata con il consenso della commissione sulle acquisizioni e fusioni in conformità con la Regola 2.6(c) del codice. Di conseguenza, il presente annuncio dà inizio a un periodo di offerta ai fini del codice. La persona responsabile della diffusione del presente annuncio per conto del Tottenham Hotspur è Peter Charrington (Presidente Non Esecutivo)», conclude il comunicato.