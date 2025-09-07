Sinner Alcaraz in streaming gratis: la finale degli US Open 2025 in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Sinner Alcaraz in streaming gratis. La finale degli US Open 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è un appuntamento storico per il tennis mondiale e per gli appassionati italiani. La sfida, valida per il titolo e per la vetta della classifica ATP, promette spettacolo e numeri da record.

Sinner e Alcaraz, una rivalità da leggenda

Per la prima volta dal 1964, tre finali Slam su quattro in una sola stagione vedono protagonisti gli stessi due giocatori. In questo caso Sinner e Alcaraz, rispettivamente numero 1 e 2 del mondo. Entrambi avranno più di 10.000 punti nel ranking ATP: un traguardo che non si vedeva dal 2022.

Sinner è diventato il quarto giocatore capace di raggiungere cinque finali consecutive e punta a difendere i titoli di Australian Open e US Open per la seconda stagione di fila, un’impresa riuscita in passato solo a Roger Federer tra il 2006 e il 2007.

I numeri impressionanti dei due campioni

Con il successo su Auger-Aliassime, Sinner ha conquistato la sua sesta finale Slam (sotto le informazioni su dove vedere Sinner Alcaraz in streaming gratis). I suoi numeri sul cemento parlano chiaro: 80 vittorie nelle ultime 81 partite contro giocatori fuori dalla Top 20 e 68 nelle ultime 69 contro avversari fuori dalla Top 3.

Alcaraz, invece, disputerà la sua settima finale Slam. È il giocatore con più vittorie in stagione (60) e con più titoli (6). Sempre in finale negli ultimi sette tornei, ha raggiunto la sua 30ª finale nel circuito maggiore prima ancora di compiere 23 anni.

Sinner Alcaraz in streaming gratis e diretta TV

La partita si giocherà domenica 7 settembre alle ore 20. Ecco tutte le modalità per seguirla in Italia:

In chiaro e in streaming gratis: su SuperTennis , canale 64 del digitale terrestre e 212 del satellite Sky, e in streaming su Supertennis.tv.

su , canale 64 del digitale terrestre e 212 del satellite Sky, e in streaming su Supertennis.tv. Su Sky: diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW , con telecronaca di Elena Pero e commento tecnico di Paolo Bertolucci.

diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su , con telecronaca di Elena Pero e commento tecnico di Paolo Bertolucci. Pre partita: dalle 19.30 e post partita con lo Sky Tennis Show condotto da Eleonora Cottarelli con ospiti in studio.

Un’occasione unica per seguire Sinner Alcaraz in streaming gratis e vivere da vicino chi conquisterà la finale Slam e il numero 1 del mondo.