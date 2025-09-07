Italia Turchia in streaming gratis: finale Mondiale volley femminile 2025

Se hai cliccato su questo articolo, significa che vuoi sapere dove vedere Italia Turchia in streaming gratis. L’Italia del volley femminile è pronta a un appuntamento con la storia. Le azzurre hanno battuto il Brasile al tiebreak e conquistato la finale dei Campionati del Mondo 2025, che si giocherà a Bangkok.

Una sfida che rievoca ricordi del 2002, anno dell’unico trionfo iridato a Berlino, e che può riportare in Italia un titolo atteso da oltre vent’anni.Il successo in semifinale ha confermato la forza della squadra guidata da Julio Velasco, capace di annullare la stella Gabi e di imporsi con grinta e qualità.

“Una delle caratteristiche positiva di questa squadra è che non molla mai nonostante le difficoltà – le parole del ct azzurro -. Fahr nel riscaldamento che si gira una caviglia, Orro nel secondo set che si gira la caviglia pestando il piede di una compagna, tutte situazioni che ci avrebbero potuto mettere al tappeto e invece le ragazze sono rimaste nel match con lucidità. Noi non possiamo pensare che andrà tutto bene come l’anno scorso ma che, invece, sarebbero arrivate delle difficoltà. Se in queste difficoltà portiamo a casa le vittorie al tiebreak 32-30 sarà un qualcosa di straordinario come accaduto stasera”. Adesso tutte le attenzioni sono per l’ultimo atto: Italia-Turchia

Italia-Turchia, la finale mondiale

La finale è in programma domenica 7 settembre alle ore 14:30 (scopri sotto dove vedere Italia Turchia in streaming gratis). Da una parte l’Italia, reduce da 35 vittorie consecutive, due titoli VNL e l’oro olimpico conquistato a Parigi. Dall’altra la Turchia di Daniele Santarelli, trascinata dalla straordinaria Melissa Vargas. Una sfida che promette spettacolo e che vale il titolo mondiale.

Italia Turchia in streaming gratis e diretta TV

Molti tifosi si chiedono come seguire la partita e soprattutto dove vedere Italia Turchia in streaming gratis. Ecco tutte le opzioni disponibili:

Rai 1 – diretta TV in chiaro

– diretta TV in chiaro Rai Play – streaming gratis online

– streaming gratis online Dazn – diretta streaming

– diretta streaming VBTV – piattaforma ufficiale del volley

L’appuntamento è per domenica 7 settembre alle ore 14:30, un’occasione imperdibile per vivere in diretta l’emozione della finale mondiale tra Italia e Turchia.