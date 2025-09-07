Dove vedere Sinner Alcaraz: finale US Open 2025 in diretta TV e streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Sinner Alcaraz in streaming gratis. La finale degli US Open 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è un appuntamento storico per il tennis mondiale e per tutti gli appassionati italiani. La sfida, valida sia per il titolo che per la vetta della classifica ATP, promette spettacolo e numeri da record.

Sinner e Alcaraz, una rivalità che scrive la storia

Per la prima volta dal 1964, tre finali Slam su quattro in una sola stagione vedono protagonisti gli stessi due giocatori. In questo caso Sinner e Alcaraz, rispettivamente numero 1 e 2 del mondo. Entrambi avranno più di 10.000 punti nel ranking ATP: un traguardo che non si vedeva dal 2022.

Sinner è diventato il quarto giocatore capace di raggiungere cinque finali consecutive e punta a difendere i titoli di Australian Open e US Open per la seconda stagione di fila, un’impresa riuscita in passato solo a Roger Federer tra il 2006 e il 2007.

I numeri di Sinner e Alcaraz

Grazie al successo su Auger-Aliassime, Sinner ha conquistato la sua sesta finale Slam (sotto le informazioni su dove vedere Sinner Alcaraz). I suoi numeri sul cemento sono impressionanti: 80 vittorie nelle ultime 81 partite contro giocatori fuori dalla Top 20 e 68 nelle ultime 69 contro avversari fuori dalla Top 3.

Alcaraz disputerà invece la sua settima finale Slam. È il giocatore con più partite vinte in stagione (60) e più titoli conquistati (6). Sempre in finale negli ultimi sette tornei, ha già raggiunto quota 60 vittorie per la seconda volta in carriera e giocherà la sua 30ª finale nel circuito maggiore prima ancora di compiere 23 anni.

Dove vedere Sinner Alcaraz in diretta

La partita si giocherà domenica 7 settembre alle ore 20 e sarà un grande evento anche in Italia. Ecco tutte le opzioni per seguire la finale:

In chiaro e gratis: su SuperTennis , canale 64 del digitale terrestre e 212 del satellite Sky, oltre che in streaming su Supertennis.tv.

su , canale 64 del digitale terrestre e 212 del satellite Sky, oltre che in streaming su Supertennis.tv. Su Sky: diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW con telecronaca di Elena Pero e commento tecnico di Paolo Bertolucci.

diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su con telecronaca di Elena Pero e commento tecnico di Paolo Bertolucci. Pre partita: dalle 19.30 e post partita con lo Sky Tennis Show condotto da Eleonora Cottarelli con ospiti in studio.

Ora non resta che godersi lo spettacolo della finale Slam e scoprire chi sarà il numero 1 del tennis mondiale.