L‘Italia riparte battendo l’Estonia nella corsa verso i Mondiali 2026, restando tuttavia sempre in una complicata posizione nel Gruppo I delle qualificazioni europee per la Coppa del Mondo 2026. La Nazionale, guidata ora da Gennaro Gattuso dopo l’addio dei mesi scorsi a Luciano Spalletti, anche dopo il 5-0 all’Estonia ha bisogno di una serie di risultati positivi per evitare il terzo fallimento consecutivo nella qualificazione al torneo più prestigioso del calcio mondiale.

Italia si qualifica ai Mondiali se? La situazione del gruppo I

Il Gruppo I è composto da cinque squadre: Italia, Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Attualmente, la Norvegia guida la classifica con 12 punti, grazie a quattro vittorie convincenti, mentre l’Italia è ferma a 6 punti dopo tre gare giocate.

La classifica:

Norvegia: 12 punti (differenza reti +11) in 4 partite giocate;

Israele: 9 punti (+5) in 4 partite giocate;

Italia: 6 punti (+4) in 3 partite giocate;

Estonia: 3 punti (-8) in 5 partite giocate;

Moldavia: 0 punti (-12) in 4 partite giocate.

Italia si qualifica ai Mondiali se? I criteri per la classifica del girone

In caso di arrivo a pari punti in classifica tra due o più squadre il regolamento prevede che per stilare l’ordine della classifica si terrà conto in sequenza:

della differenza reti generale del maggior numero di gol segnati, a parità di differenza reti del maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti tra le squadre interessate della differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate del maggior numero di gol segnati negli scontri diretti tra le squadre interessate del maggior numero di gol segnati in trasferta negli scontri diretti tra le squadre interessate della condotta disciplinare della squadra tenendo conto della seguente tabella: a) -1 un punto per ogni cartellino giallo; b) -3 punti per ogni secondo cartellino giallo che porta al rosso indiretto; c) -4 per ogni cartellino rosso diretto; d) -5 per ogni cartellino giallo tramutato immediatamente in rosso diretto In caso di perdurante parità dopo tutti i 7 suddetti criteri si procederà al sorteggio

Italia si qualifica ai Mondiali se? Cosa serve all’Italia per qualificarsi

Per ottenere la qualificazione diretta al Mondiale 2026, l’Italia deve:

Vincere tutte le restanti partite del girone, inclusa la sfida di ritorno contro la Norvegia, possibilmente con un ampio margine per migliorare la differenza reti

Sperare in passi falsi della Norvegia nelle prossime partite, in modo da poter superare gli scandinavi in classifica.

Se l’Italia non riuscisse a conquistare il primo posto, avrebbe comunque la possibilità di accedere ai playoff, riservati alle 12 seconde classificate dei gironi e alle 4 migliori squadre della Nations League non qualificate direttamente.

Italia si qualifica ai Mondiali se? Il calendario delle prossime partite

Ecco le prossime sfide dell’Italia nel Gruppo I:

8 settembre 2025: Israele vs Italia

11 ottobre 2025: Estonia vs Italia

14 ottobre 2025: Italia vs Israele

13 novembre 2025: Moldavia vs Italia

16 novembre 2025: Italia vs Norvegia

Queste partite saranno decisive per determinare il destino dell’Italia nelle qualificazioni. Gli Azzurri hanno davanti a loro un percorso impegnativo per qualificarsi al Mondiale 2026. Dopo la sconfitta iniziale, è fondamentale che la squadra ritrovi compattezza e determinazione per affrontare le prossime sfide con l’obiettivo di conquistare il primo posto nel girone o, almeno, garantirsi un posto nei playoff. La qualificazione è ancora possibile, ma richiederà impegno e risultati concreti sul campo.