Juve, Yildiz verso il rinnovo: pronto stipendio da 5 milioni

La Juventus di Igor Tudor è ripartita con due vittorie su due in questo campionato grazie ai gol di Dusan Vlahovic dopo un’estate da sicuro partente, ma anche dalle giocate sulla fascia sinistra di Kenan Yildiz, punto di riferimento dell’attacco bianconero.

Il talento della Juve classe 2005 è stato blindato fino al 2029 con un prolungamento firmato la scorsa estate che ha permesso ai bianconeri di rispedire al mittente qualunque approccio dall’estero. Ma non basta. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, il direttore generale Damien Comolli ha tutta l’intenzione di far sottoscrivere a Yildiz un nuovo contratto.

Il calciatore turco guadagna attualmente 1,5 milioni di euro netti, ben lontani dai top cinque della rosa bianconera. Basti pensare che il già citato Vlahovic ne percepisce 12 netti, grazie a un contratto siglato al suo arrivo ma sotto la gestione Agnelli. Ma lo stesso David, arrivato a parametro zero questa estate, guadagna 6 milioni, uno in più della colonna difensiva Bremer. Un adeguamento salariale che il numero 10 bianconero merita.

I colloqui per il rinnovo sono già cominciati, ci vorrà del tempo come in tutte le trattative ma al momento non c’è nessun dubbio su come finirà, perché Yildiz e la Juventus si sono già fatti la promessa di continuare insieme. Il club non vuole perderlo e lui considera Torino il posto giusto dove continuare a crescere, per fare il definitivo salto di qualità.

Dalle prime intenzioni di Comolli, la soglia stabilita dall’ingaggio di Bremer, 5 milioni di euro netti a stagione, sembra quella identificata per Yildiz, magari andandola ad arricchire con bonus legati alle prestazioni di squadra e individuali. Un attestato di stima e anche un traguardo raggiunto per il 20enne turco che da questa stagione dovrà prendersi molte più responsabilità. Un accordo fino al 2030, poi farebbe stare tranquilla la Juve, in sede di mercato, ancora per qualche anno.

Dall’estero, infine, sono già arrivate offerte importanti come i 70 milioni di euro recapitati dal Chelsea, ma prontamente rispediti al mittente da Comolli, e non è difficile credere che dal 2026 questa cifra possa aumentare fino a sfiorare, se non superare, la tripla cifra. A quel punto si faranno le valutazioni del caso, ma sicuramente la Juve avrà un grande potere contrattuale con la prospettiva anche di trattenere il suo giovane talento, e sempre d più punto di riferimento in attacco.