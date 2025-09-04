Mondiali 2026, al via la vendita dei biglietti: prezzi da 60 a 6.700 dollari

Dalla prossima settimana saranno si aprirà la prima fase di vendita per i biglietti dei Mondiali 2026 che si giocheranno negli Stati Uniti, in Messico e Canada. Si tratta di una estrazione, curata da Visa, che fornirà la prima occasione per i tifosi di tutto il mondo di assistere alla rassegna iridata.

Per chi vorrà partecipare a questa estrazione occorrerà registrarsi creando così il proprio FIFA ID sulla piattaforma dedicata del massimo organo del calcio mondiale. Registrandosi, i tifosi saranno informati sulle date di vendita dei biglietti e su come funziona il processo di acquisto. Il periodo di iscrizione all’estrazione della prevendita Visa si aprirà alle 17:00 di mercoledì 10 settembre e si chiuderà alle 17:00 di venerdì 19 settembre. Grazie al Partner Tecnologico di Pagamento Ufficiale della FIFA, i titolari di carta Visa idonei potranno accedere durante questo intervallo utilizzando il proprio FIFA ID per entrare nell’estrazione (soggetto a termini e condizioni). I tifosi devono avere almeno 18 anni per partecipare, e non è necessario alcun acquisto per partecipare o vincere.

L’estrazione verrà condotta tramite un processo di selezione causale. I candidati selezionati riceveranno una notifica via e-mail a partire dal 29 settembre, e verrà loro assegnata una data e una fascia oraria per acquistare i biglietti (soggetti a disponibilità), con inizio delle fasce orarie dal 1° ottobre. Un’applicazione vincente non garantisce che i biglietti saranno disponibili per l’acquisto durante la fascia oraria. All’avvio delle vendite, saranno messi a disposizione biglietti singoli per tutte le 104 partite. Inoltre, saranno disponibili biglietti specifici per sede e specifici per squadra.

All’inizio della vendita, i tifosi potranno acquistare biglietti per la fase a gironi a partire da soli 60 dollari (52 euro), offrendo un punto d’accesso al torneo, mentre i posti più esclusivi arriveranno fino a 6.730 dollari (5,775 euro) per la finale.

L’estrazione VISA è solamente la prima fase di vendita dedicata ai tagliandi delle partite dei Mondiali. Ulteriori fasi di vendita saranno lanciate nei prossimi mesi, dando a tutti i tifosi la possibilità di candidarsi per vivere questo torneo senza precedenti. I tifosi che non sono idonei a partecipare all’estrazione, che non avranno successo o che desiderano effettuare ulteriori acquisti potranno farlo nelle fasi successive.

Le ulteriori fasi di vendita inizieranno nell’ottobre 2025 e proseguiranno fino alla finale di domenica 19 luglio 2026:

Fase 2: Early Ticket Draw, con la finestra di registrazione prevista dal 27 al 31 ottobre e le fasce orarie per l’acquisto da metà novembre a inizio dicembre. Simile alla prima fase, consisterà in una domanda seguita da un processo di selezione casuale. I candidati selezionati riceveranno una fascia oraria per acquistare i biglietti (soggetti a disponibilità).

Fase 3: Random Selection Draw, con la registrazione che inizierà subito dopo il sorteggio finale della Coppa del Mondo FIFA 26. Durante questa fase, i tifosi potranno presentare domande per partite specifiche dopo che il sorteggio finale avrà rivelato la maggior parte degli incontri della fase a gironi.

Più vicino al torneo, i tifosi potranno acquistare qualsiasi biglietto rimanente in base all’ordine di arrivo.

Il processo di acquisto potrà variare a seconda della fase, del metodo di pagamento e dei prodotti di biglietteria. Prodotti aggiuntivi, tra cui biglietti per tifosi (per chi vuole sedersi con altri che tifano la stessa squadra) e biglietti condizionali per tifosi (per chi vuole riservare un posto per una delle potenziali partite della propria squadra nella fase a eliminazione diretta) saranno disponibili più vicino al torneo.

Inoltre, la FIFA lancerà entro la fine dell’anno una piattaforma ufficiale e sicura di rivendita sul proprio sito ufficiale per i titolari di biglietti idonei. Questa iniziativa mira a proteggere i tifosi contro la rivendita non valida o non autorizzata ed è disponibile per i tifosi soggetti alle normative federali e locali. I residenti in Messico avranno accesso a una piattaforma FIFA Ticket Exchange.

I tifosi possono già acquistare pacchetti hospitality per singole partite o più partite, comprensivi di biglietti, sulla sezione dedicata del sito FIFA. Come sempre, il massimo organo del calcio mondiale incoraggia i tifosi ad acquistare biglietti solo tramite il portale dedicato, la fonte ufficiale e preferita per i biglietti della Coppa del Mondo FIFA. I pacchetti hospitality e i biglietti provenienti da canali non ufficiali potrebbero non essere validi.