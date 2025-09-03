Exor verso la cessione della quota in Lifenet: CVC accelera sul dossier

Exor e la società britannica CVC Capital stanno provando a dare l’accelerata definitiva nelle contrattazioni per il gruppo ospedaliero Lifenet Healthcare, società che attualmente fa capo alla holding della famiglia Agnelli-Elkann, che controlla Ferrari e Juventus ed è anche primo azionista di Stellantis, e all’imprenditore Nicola Bedin, quest’ultimo ex amministratore delegato del Gruppo Ospedaliero San Donato.

Come riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, sarebbe solamente Exor a cedere la propria quota a CVC, mentre Bedin potrebbe reinvestire in tale operazione. L’esito del processo competitivo, gestito dall’advisor finanziario Jp Morgan e finalizzato a un riassetto azionario, sarebbe vicino a un punto di svolta e CVC, visto che la società britannica sembra aver superato definitivamente la concorrenza del colosso infrastrutturale francese Antin, che infatti non sarebbe più in corsa.

Ma prima di finalizzare il riassetto azionario, è atteso un altro passaggio fondamentale per la crescita di Lifenet Healthcare. Infatti, la società sta acquistando dal gruppo Eurosanità la quota di controllo del Policlinico Casilino, struttura di rilievo presente a Roma. Lifenet diventerà in questo modo il quarto operatore nazionale e il primo del Lazio. Il gruppo Lifenet è presente con le proprie strutture ambulatoriali e ospedaliere in diverse altre regioni italiane, oltre al Lazio, tra cui Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Lifenet Healthcare ha un giro d’affari di circa 400 milioni ed è stato fondato ad inizio 2018 dallo stesso Nicola Bedin.

Lo sviluppo di Lifenet è avvenuto sia tramite acquisizioni sia attraverso riorganizzazione e crescita organica. Il gruppo conta realtà come il Centro Medico Visconti di Modrone a Milano, l’Eyecare Clinic sempre a Milano e a Brescia, il Piccole Figlie Hospital di Parma, il Regina Apostolorum di Albano Laziale, ma anche il Centro Medico Spallanzani di Reggio Emilia, il Chiros a Torino e il Centro Medico Diagnostico di Torino.

Dal canto suo, CVC sta provando da diverso tempo di concludere un’operazione di acquisizione nel settore delle strutture ospedaliere. La società britannica ha avuto, per diversi mesi, discussioni con la famiglia Rotelli per un ingresso nel capitale del gruppo San Donato, che raggruppa fra gli altri il Policlinico San Donato e l’Ospedale San Raffaele. CVC è uno dei gruppi di private equity più presenti tra i confini italiani. Tra i deal più rilevanti ci sono stati anche quelli nel settore farmaceutico: CVC ha investito sul big del settore Recordati, ma anche in Genetic e Doc Generici.

