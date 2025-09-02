La Serie A cambia nome: torna la denominazione Lega Calcio

La Lega Serie A tornerà ad avere la parola “calcio” nella denominazione ufficiale. Lo ha annunciato il presidente della Lega Ezio SImonelli, in conferenza stampa al termine dell’odierna assemblea dei club riunitasi a Milano.

“Abbiamo cambiato nome. Non ci chiameremo più Lega Nazionale Professionisti Serie A, un nome troppo lungo e difficile, ma torniamo alle origini e da oggi torneremo a chiamarci Lega Calcio Serie A. Rimettiamo il calcio al centro del nostro progetto, quando andiamo in giro nel mondo ci conoscono come Serie A o come calcio italiano. Abbiamo voluto cambiare il nome perché era troppo lungo”, ha spiegato Simonelli.

La Lega Nazionale Professionisti Serie A è stata istituita ufficialmente il 1º luglio 2010, in seguito alla separazione della Lega Nazionale Professionisti in due enti distinti. Uno di essi fu la Lega Nazionale Professionisti B, incaricata della gestione del campionato di Serie B.

La LNP era nata in precedenza come erede del Direttorio Divisioni Superiori, organo di epoca fascista che aveva preso il posto della prima libera associazione dei club, la Lega Nord, fondata a Milano il 31 luglio 1921.