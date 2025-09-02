Quanto ha speso la Fiorentina sul mercato? Il club toscano ha concluso la sessione estiva dei trasferimenti con il prestito di Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia. La società ha operato davvero poco in uscita, limitandosi alla conclusione di alcuni prestiti pesanti. In entrata, sono stati riscattati invece alcuni calciatori e ne sono stati acquistati altri da affidare a Stefano Pioli, l’allenatore scelto per la nuova stagione.

Partendo dagli acquisti, il club di Rocco Commisso ha comprato il difensore Lamptey, i centrocampisti Fazzini e Sohm, gli attaccanti Dzeko e Piccoli. Inoltre, sono stati riscattati Gosens dall’Union Berlin, Fagioli dalla Juventus e Gudmundsson dal Genoa e sono arrivati a titolo temporaneo il difensore Viti dal Nizza e il centrocampista del Venezia Nicolussi Caviglia. Tre i rientri dai prestiti: Sabiri, Infantino e Kouamè.

Contestualmente la società toscana ha realizzato una cessione a titolo definitivo, quella di Ikonè al Paris FC. La vendita del calciatore per 2 milioni avrebbe fatto registrare una minusvalenza, motivo per cui – come in casi simili – è stata ipotizzata una svalutazione al 30 giugno 2025 per la cifra minima necessaria a evitare questa ipotesi. Oltre ai tanti prestiti conclusi, le ultime uscite sono relative allo svincolo di Terracciano e alla risoluzione del contratto di Brekalo.

Ma quale è stato l’impatto definitivo delle operazioni di mercato sul bilancio 2025/26 della Fiorentina? Abbiamo provato a simularne l’impatto utilizzando i dati contenuti nei comunicati ufficiali dei club coinvolti nelle varie trattative e le indiscrezioni su valori e stipendi riportati dai principali organi di informazione (qui la metodologia), senza considerare alcune operazioni “extra”, come eventuali incassi da rivendite di calciatori non più in rosa.