Ufficiale, Nico Gonzalez all’Atletico Madrid: l’impatto a bilancio per la Juventus

Dopo una stagione in bianconero, si separano per ora le strade tra la Juventus e Nico Gonzalez. L’attaccante argentino proseguirà la sua carriera all’Atlético Madrid, dove approda in prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo al maturare di determinate condizioni durante la stagione. Nico Gonzalez lascia così la Juventus dopo aver vestito la maglia bianconera in 40 presenze, segnando cinque gol e servendo quattro assist durante la stagione 2024/25.

Ma quale sarà l’impatto della cessione sui conti del club bianconero? La società ha ufficializzato le cifre dell’operazione con un comunicato per la Borsa.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Club Atlético de Madrid per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolás Iván González, a fronte di un corrispettivo di € 1 milione. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1 milione, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”, si legge nella nota.

“L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 32 milioni, pagabili in tre esercizi”, conclude la Juventus.

Nel corso della stagione 2025/26, così, la Juventus avrà un impatto positivo pari a circa 5,7 milioni di euro complessivi, considerando il milione di euro incassato per il prestito e il risparmio di circa 4,7 milioni di euro legati allo stipendio lordo del giocatore. Il club bianconero avrà comunque costi per 6,9 milioni di euro legati all’ammortamento del calciatore durante la stagione 2025/26.

Nel caso in cui scattassero le condizioni per il riscatto a 32 milioni, la Juventus potrà registrare una plusvalenza pari a circa 11,25 milioni di euro, considerando che al 30 giugno 2026 il valore netto a bilancio dell’attaccante argentino sarà pari a circa 20,75 milioni di euro.

20,75