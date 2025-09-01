Gianluigi Donnarumma si prepara a diventare un nuovo giocatore del Manchester City. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata sul mercato, l’estremo difensore si trasferirà in Premier League dopo che il club di Manchester e il Paris Saint-Germain hanno raggiunto un’intesa per il trasferimento, a un anno dalla scadenza del contratto del portiere.

Donnarumma volerà da Pep Guardiola per un corrispettivo di 27 milioni di euro circa. Una cifra che farà incassare anche il Milan grazie al contributo di solidarietà. Il contributo – del quale beneficiano i rossoneri e il PSG – equivale al 5% del prezzo pattuito dalle due società per il trasferimento secondo delle aliquote stabilite e in particolare tiene conto del numero di anni (calcolato in proporzione se inferiore a un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per la/le società in questione nelle stagioni comprese tra il 12° e 23° anno di età.





Donnarumma stipendio Manchester City – Le cifre dell’accordo

In questo modo, quindi, il contributo di solidarietà per il trasferimento di Donnarumma al Manchester City ammonterà a poco più di 1 milione di euro circa. Una magra consolazione per i rossoneri, che nell’estate del 2021 videro andare via a zero l’estremo difensore, che non volle rinnovare e si trasferì a Parigi fresco di vittoria dell’Europeo.

Ma quanto guadagnerà Donnarumma nella sua nuova esperienza? Lo stipendio sarà inevitabilmente di altissimo livello. Sempre secondo indiscrezioni, il portiere dovrebbe partire con un ingaggio da 15 milioni di euro lordi (nella prima stagione), per poi salire a 16 milioni di euro (seconda e terza stagione) e per chiudere con 17 milioni di euro (quarta e quinta stagione).