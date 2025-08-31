Inter, Mehdi Taremi all’Olympiacos: l’impatto della cessione a bilancio

Mehdi Taremi lascia l’Inter dopo una sola stagione. L’attaccante iraniano, arrivato in nerazzurro dal Porto la scorsa estate, ha trovato un’intesa con i greci dell’Olympiacos e saluterà la Serie A. Taremi non è riuscito a incidere nella sua avventura italiana, siglando appena tre gol (uno in campionato, uno in Champions e uno in Supercoppa italiana) in 43 presenze.

L’Inter per la nuova stagione ha deciso di puntare su Pio Esposito e Bonny come alternative a Lautaro Martinez e Thuram, così Taremi ha optato per provare a rilanciarsi in Grecia. Ma come impatterà questa operazione sui conti dell’Inter? Quanto incasseranno i nerazzurri? E quanto risparmieranno con la cessione del giocatore?

Taremi Olympiacos cifre – L’impatto della cessione sui conti nerazzurri

Secondo indiscrezioni della stampa sportiva, Taremi è stato ceduto per 2,5 milioni di euro all’Olympiacos. Il valore residuo del calciatore a bilancio non è noto (non essendo ancora disponibili i dati ufficiali dell’esercizio 2024/25) e dipende fondamentalmente dalle commissioni che sono state pagate dai nerazzurri per il suo ingaggio.

E’ verosimile comunque ipotizzare una piccola plusvalenza per l’Inter. Se per esempio i nerazzurri avessero pagato 2 milioni di commissioni per portarlo a Milano lo scorso anno, la plusvalenza ammonterebbe a poco più di 1,1 milioni di euro. Per avere una risposta è necessario attendere la pubblicazione del bilancio.

Sul fronte del risparmio, l’Inter eliminerà dai costi sia la quota ammortamento della stagione 2025/26 (quella appunto legata alle commissioni), sia lo stipendio lordo del giocatore. Taremi ha ricevuto le mensilità di luglio e agosto, motivo per cui l’Inter risparmierà circa 4,63 milioni di euro in termini di salario.