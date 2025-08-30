Conto alla rovescia per San Siro: la delibera in giunta a metà settembre

Dopo l’ok alla delibera che potrebbe portare il Leoncavallo a trasferirsi in via San Dionigi, ora la priorità per l’amministrazione comunale a Milano è la questione San Siro. La delibera relativa alla cessione dello stadio e delle aree circostanti potrebbe approdare in giunta a metà settembre: una tempistica che consentirebbe poi di passare in Consiglio comunale entro la fine del mese, senza particolari rischi per il calendario che sarà definito con maggiore precisione martedì.

La data cruciale, spiega Il Corriere della Sera, è quella del 2 settembre, quando è previsto l’incontro tra il Pd — principale partito di riferimento della giunta Sala —, la vicesindaca Anna Scavuzzo (attualmente titolare ad interim della delega all’Urbanistica) e alcuni tecnici di Palazzo Marino. In quell’occasione potrebbe essere stabilito il giorno esatto in cui il documento approderà in giunta.

La prossima seduta in programma è giovedì 4 settembre, ma appare troppo ravvicinata rispetto al confronto con i consiglieri fissato per due giorni prima; per questo l’ipotesi più accreditata è che se ne parli l’11 settembre. Spostare ulteriormente al 18 settembre rischierebbe invece di compromettere i tempi per il passaggio in Consiglio. Non si esclude però che, per rispettare la tabella di marcia, possa essere convocata una riunione straordinaria di giunta.

In ogni caso, lo scenario più probabile resta l’approdo della delibera a metà settembre, con i dettagli temporali che verranno definiti martedì. Durante il vertice, oltre al cronoprogramma, dovrebbero emergere anche i termini dell’accordo di vendita di San Siro, così da chiarire alla maggioranza la sostanza del provvedimento che sarà messo ai voti. L’obiettivo resta quello di chiudere la discussione in Aula entro la fine di settembre, scadenza che coincide anche con il termine fissato da Inter e Milan per considerare valida la proposta di acquisto del pacchetto San Siro.

Qualora i tempi dovessero allungarsi oltre il 30 settembre, il percorso si complicherebbe: dal 10 novembre scatterebbe infatti il vincolo sul secondo anello del Meazza, rendendo la vendita inefficace. Sul piano politico, al momento i numeri per l’approvazione sembrano esserci: sui 31 consiglieri di maggioranza (escluso il sindaco), sei risultano contrari e cinque ancora incerti, voti che potrebbero rivelarsi decisivi in Aula.