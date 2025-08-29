Fenerbahce, ufficiale: esonerato Mourinho dopo l'eliminazione in Champions

L’eliminazione, per mano del Benfica, ai preliminari di UEFA Champions League ha messo la parola fine all’avventura di José Mourinho sulla panchina del Fenerbahce dopo poco più di un anno.

La comunicazione ufficiale dell’esonero del tecnico portoghese è arrivata da parte del club turco nella mattinata odierna: «Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra di calcio professionistica dalla stagione 2024-2025 – si legge in una nota pubblicata anche sui social –. Lo ringraziamo per l’impegno profuso per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera».

Si tratta del quarto esonero consecutivo per Mourinho, dopo quelli con Manchester United, Tottenham e Roma. In Turchia, Mourinho non ha conquistato nessun titolo con il Fenerbahce, ma sicuramente sarà ricordato per gli attacchi frontali al Galatasaray, la grande rivale di Istanbul, che hanno alzato parecchio la tensione all’interno del calcio turco e non solo.