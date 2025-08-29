Europei femminili, quattro candidature per il 2029: l’Italia si ritira

La UEFA ha confermato nella giornata odierna di avere ricevuto, entro la scadenza fissata alle 18:00 del 28 agosto, i dossier finali di candidatura per ospitare l’edizione 2029 degli Europei Femminili UEFA da parte di quattro concorrenti.

I dossier sono stati presentati dalle federazioni calcistiche di Danimarca e Svezia (candidatura congiunta), Germania, Polonia e Portogallo. La UEFA ha inoltre ricevuto conferma dalla federazione calcistica italiana del ritiro della propria candidatura. La manifestazione di interesse da parte dell’Italia era stata presentata nell’ottobre del 2024, ma la FIGC ha deciso di non dare seguito a questa possibilità.

La nomina del Paese o dei Paesi ospitanti per UEFA Women’s EURO 2029 sarà annunciata il 3 dicembre durante la riunione del Comitato Esecutivo UEFA a Nyon.