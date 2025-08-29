L'appello di 200 docenti universitari: «Fermate la vendita di San Siro»

In attesa di conoscere il futuro di San Siro con il dibattimento politico che dovrà decidere se procedere, assecondando la volontà del sindaco di Milano Giuseppe Sala, con la vendita dell’impianto e delle aree limitrofe a Inter e Milan, si alza nuovamente la voce di chi è contro l’abbattimento del Meazza, prevista dal progetto delle due società.

In una lettera intitolata «un appello per una svolta urbanistica a Milano e in Italia», firmata da più di «200 docenti universitari di tutta Italia, tra cui urbanisti, architetti, giuristi, sociologi, antropologi, filosofi» e inviata ieri «al sindaco, alla giunta e ai consiglieri comunali di Milano», è stato chiesto che vengano «fermate e ridiscusse le operazioni immobiliari sotto inchiesta a Milano, in primis San Siro» e la «nuova legge urbanistica non sia una Salva-Milano bis, ma un potenziamento delle norme a favore della città pubblica e del governo democratico e trasparente delle trasformazioni».

I firmatari di questo appello, che già in passato avevano portato avanti iniziative del genere, come «professori del No alla Salva-Milano», invitano anche «i membri delle istituzioni pubbliche e dei partiti a prendere atto che, al di là dalle singole responsabilità penali e civili che saranno accertate nel corso dei processi, le indagini giudiziarie sull’urbanistica milanese hanno messo in luce un sistema di governo della città opaco e non democratico, profondamente ingiusto sul piano della redistribuzione delle risorse e dannoso per lo sviluppo economico italiano».

Tra i firmatari dell’appello figurano Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte costituzionale, Salvatore Settis e Filippo Barbera. «Bisogna proporre – scrivono nell’appello – nuove forme di pianificazione in grado di far fronte agli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale, di tutelare l’interesse degli abitanti e la qualità ambientale e sociale dei luoghi dall’eccessiva rapacità degli investitori».

Tra i progetti «da fermare e ridiscutere», secondo i firmatari, ci sono «la vendita dello stadio Meazza, lo sviluppo degli ex scali ferroviari, la Beic-Biblioteca Europea, la Goccia della Bovisa, il centro commerciale in mezzo a piazzale Loreto, l’edificazione di grandi volumi sui binari della stazione Cadorna (progetto Fili)».